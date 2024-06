A hora de coroar um novo campeão se aproxima! Neste fim de semana, a Fórmula E volta a acelerar, viajando para os Estados Unidos para mais uma rodada dupla do ePrix de Portland, a penúltima etapa da temporada 2024.

Restam apenas quatro corridas em duas rodadas duplas para o fim do campeonato (Portland e Londres) e, com 116 pontos ainda em jogo, a disputa pelo título segue em aberto.

Nick Cassidy chega a Portland na liderança do campeonato graças a um pódio na etapa anterior, em Xangai. O piloto da Jaguar tem 167 pontos contra 142 de Pascal Wehrlein, da Porsche. Mitch Evans, também da Jaguar, é o terceiro colocado com 132, apenas um à frente de Oliver Rowland, da Nissan. O atual campeão, Jake Dennis, da Andretti, completa o top 5 com 113, já afirmando que está fora da luta pelo título.

Os brasileiros não vivem um bom ano na categoria. Sem pontuar desde a etapa de Misano, Sergio Sette Câmara é o 18º colocado, com 11 pontos, enquanto Lucas Di Grassi é o 24º com dois pontos.

Confira a programação da Fórmula E em Portland:

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-Feira 20h55 Bandplay / Band.com.br Treino Livre 2 Sábado 11h25 Bandplay / Band.com.br Classificação 1 Sábado 13h40 Bandsports / Band.com.br Corrida 1 Sábado 18h00 Bandsports / Band.com.br Treino Livre 3 Domingo 11h25 Bandsports / Band.com.br Classificação 2 Domingo 13h40 Bandsports / Band.com.br Corrida 2 Domingo 18h00 Bandsports / Band.com.br

