A Fórmula E divulgou nesta terça-feira (11) o calendário para a temporada 2024/25, tendo como principal novidade o retorno do formato bianual, começando em dezembro deste ano com o ePrix de São Paulo na abertura do campeonato, no mesmo fim de semana da final da Fórmula 1 em Abu Dhabi.

Além disso, o calendário conta com o retorno dos ePrix de Miami e Jacarta, além da transformação da etapa de Mônaco em uma rodada dupla.

O calendário proposto de 17 corridas foi aprovado em uma reunião do Conselho Mundial da FIA na terça-feira, com 11 destinos para o campeonato.

O Homestead-Miami Speedway, que já sediou corridas da NASCAR e da IMSA, se tornará o quinto local diferente usado para uma corrida de F-E nos EUA, depois de visitas anteriores a um circuito especialmente construído em Miami, bem como a Long Beach, Nova York e, mais recentemente, Portland.

A corrida americana será realizada em 12 de abril e acontecerá na maior parte da seção de pista de Homestead, além de potencialmente parte do oval.

"Achamos que é um circuito muito bom, adequado ao nosso estilo de corrida", disse o CEO da F-E, Jeff Dodds, ao Motorsport.com. "O nome de Miami que vem com ele, é um grande atrativo, talvez um atrativo maior do que cidades como Portland."

Outro novo local no calendário está programado para acontecer um mês antes, em 8 de março, embora atualmente permaneça listado como A Confirmar, embora o Motorsport.com tenha apurado que se trata de uma corrida na Tailândia.

A temporada deve começar em São Paulo em 7 de dezembro, marcando a primeira vez desde a edição de 2019-20 que as corridas em uma campanha se estenderão por dois anos correntes.

Em seguida, haverá Cidade do México (11 de janeiro) e duas corridas na Arábia Saudita, embora o local exato onde essas corridas serão realizadas ainda não tenha sido definido, nos dias 14 e 15 de fevereiro.

Foto de: Andreas Beil

Tanto Mônaco quanto Tóquio, que estreou no calendário em 2024, devem realizar eventos duplos pela primeira vez nos dias 3 e 4 de maio e 17 e 18 de maio, respectivamente.

Após a edição inaugural do ePrix de Xangai, a F-E retornará para duas corridas novamente em 31 de maio e 1 de junho, antes de retornar à Indonésia após uma pausa de um ano para correr em Jacarta (21 de junho).

A temporada termina com duas corridas em Berlim (12-13 de julho) e Londres (26-27 de julho), mas espera-se que a primeira coincida novamente com outra etapa do Campeonato Mundial de Endurance, como aconteceu em 2024.

Notavelmente ausente do calendário está a Itália, com o circuito de Misano tendo sido deixado de lado após apenas um ano.

"Mantendo o ponto de vista do nosso DNA, três quartos das nossas corridas serão em circuitos construídos ou circuitos de rua", acrescentou Dodds. "É uma verdadeira mistura de antigos favoritos. Muitos dos comentários que recebemos das equipes, dos fabricantes e dos fãs são sobre esse tipo de desejo de continuidade do calendário."

Confira o calendário da Fórmula E 2024/25:

Rodada Local Data

1 São Paulo, Brasil 7 de dezembro

2 Cidade do México, México 11 de janeiro

3 Diriyah, Arábia Saudita 14-15 de fevereiro

4 A Confirmar 8 de março

5 Miami, EUA 12 de abril

6 Monte Carlo, Mônaco 3-4 de maio

7 Tóquio, Japão 17-18 de maio

8 Xangai, China 31 de maio a 1 de junho

9 Jacarta, Indonésia 21 de junho

10 Berlim, Alemanha 12-13 de julho

11 Londres, Reino Unido 26-27 de julho

