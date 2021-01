Antes do início da sua primeira temporada com status de Campeonato Mundial da FIA, a Fórmula E sofreu um duro golpe no mês passado, quando a rodada dupla de Santiago, no Chile, foi adiada.

As duas corridas na capital chilena deveriam abrir a temporada entre 16 e 17 de janeiro, mas foram adiadas devido à rápida disseminação de uma nova variante do vírus coronavírus no Reino Unido.

Isso fez com que o governo chileno proibisse a entrada no país de todos os estrangeiros não residentes que haviam estado no Reino Unido.

No entanto, a F-E emitiu um breve comunicado em suas redes sociais, confirmando que o evento noturno da Arábia Saudita segue como programado, de 26 a 27 de fevereiro.

O compromisso vem um dia depois o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, se dirigir à nação antes de um terceiro lockdown.

O anúncio dizia: “Diriyah E-Prix dará início à Temporada 7 do Campeonato Mundial de Fórmula E da ABB FIA com as primeiras corridas noturnas da Fórmula E em 26 e 27 de fevereiro de 2021.”

O Ministério do Interior da Arábia Saudita suspendeu todos os voos internacionais de e para o país, exceto em “casos excepcionais”, mas retirou as limitações em 3 de janeiro.

No entanto, os viajantes vindos dos países onde a nova cepa foi detectada - incluindo o Reino Unido - devem passar pelo menos 14 dias fora do país afetado antes de entrar na Arábia Saudita. A categoria ainda está trabalhando com o governo chileno para reprogramar as corridas, com uma nova data originalmente marcada para “o mais tardar no primeiro trimestre”.

No final deste mês, a F-E irá revelar novas datas para o calendário de 2021.

Todos os carros da F-E estão atualmente na América do Sul, após serem transportados diretamente dos testes pré-temporada no Circuito Ricardo Tormo em Valência no início do mês passado.

