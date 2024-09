F-E: Cofundador promete evento "maior e melhor" em São Paulo

São Paulo será a grande estreia da temporada 2024-25 da Fórmula E. Alberto Longo, cofundador da categoria de monopostos elétricos, afirmou, em coletiva de imprensa, que evento será "maior e melhor". O EP inaugural acontecerá no dia 7 de dezembro deste ano, no sambódromo do Anhembi.

Longo elogiou o EP deste ano, que aconteceu em março, citando como a capital paulista acolhe a categoria e é apaixonada pelo automobilismo: "Vocês nos fazem sentir em casa". "Não sou só eu que falo isso, como cofundador da F-E, mas falo em nome das escuderias, dos pilotos e das pessoas que assistem e seguem essa paixão".

Lucas Di Grassi, que irá correr em nova equipe em 2024-25, com a Yamaha-Lola, parceria de fábrica e estreante na categoria, elogiou os novos carros, citando os "mil quilômetros de teste" já realizados com o monoposto da fabricante japonesa.

Como explicado pelo piloto brasileiro, a etapa será o ponto de partida para a nova versão dos carros, o Gen3 EVO, que promete ter aceleração de 0 à 100km/h em apenas 1,8 segundos, contra os 2,8s anteriores, além de tração nas quatro rodas quando os carros entrarem em "modo de ataque", permitindo mais ultrapassagens, mesmo em pistas como em Mônaco.

Outras mudanças incluem novos pneus, com maior porcentagem de compostos reciclados, e aerodinâmica remodelada. Longo enfatizou a evolução tecnológica da categoria como objetivo e como pensa ter participado no processo de avanço dos carros elétricos no mundo.

Além disso, citou como outros focos o crescimento da categoria, que chamou de "bebê", se comparada com outras categorias históricas; a liderança em esportes sustentáveis e a visita à cidades "incríveis" pelo mundo.

Além disso, estava presente na mesa da coletiva o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. O EP de São Paulo acontece desde a temporada 2022-23, com vitórias de Mitch Evans e Sam Bird, mas com mudanças no calendário a cada ano.

ASTON MARTIN ANUNCIA NEWEY e dá CARTADA FINAL rumo à GLÓRIA (e VERSTAPPEN?) | Salário é ASTRONÔMICO!

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

DUDU PAPO RETO: ORDENS na McLAREN, Bortoleto-Audi, AFETO de Verstappen, DECEPÇÃO rumo à F1 e RUBINHO

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!