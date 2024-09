Zane Maloney fará sua estreia na Fórmula E no final deste ano, tendo se juntado à equipe Abt/Lola/Yamaha antes da próxima temporada 2024/2025.

A primeira corrida do jovem de 20 anos no campeonato será no ePrix de São Paulo em 7 de dezembro, começando com os testes de pré-temporada em Valência de 4 a 7 de novembro.

Maloney, que também se tornou piloto reserva da Sauber na Fórmula 1 este ano e se tornará o primeiro piloto de Barbados a correr na Fórmula E, foi anteriormente piloto de testes e reserva da Andretti nas últimas duas temporadas.

Durante esse tempo, Maloney participou de várias sessões de teste de novatos, incluindo em Berlim, Roma e Misano, e já experimentou a nova máquina Gen3 Evo, bem como o primeiro powertrain criado pela nova colaboração entre Lola e Yamaha.

"Estou realmente ansioso pelo desafio, é uma grande oportunidade de me juntar à Abt, Lola e Yamaha nesta nova jornada para eles", disse Maloney ao Motorsport.com.

"É um grande passo na minha carreira ser empregado por um grupo tão incrível de pessoas.

"Estamos sem expectativas sobre onde estaremos agora, é a pressão reduzida e apenas tentar melhorar a cada dia."

Maloney atualmente está em terceiro na classificação da F2, tendo vencido as corridas sprint e principal no evento de abertura do Bahrein pela Rodin Motorsport, mas agora perderá as duas últimas etapas no Catar e Abu Dhabi devido aos seus novos compromissos com a Fórmula E.

Ele substitui Nico Muller na Abt depois que o piloto suíço se mudou para a Andretti, com Maloney fazendo parceria com Lucas di Grassi.

“Estamos muito ansiosos para ter Zane como parte da equipe na Temporada 11, e ele já trouxe uma lufada de ar fresco durante nossos primeiros dias trabalhando juntos”, acrescentou o CEO da Abt, Thomas Biermaier.

“Dar uma chance aos jovens talentos e apoiá-los tem sido uma forte tradição na ABT por muitas décadas e é por isso que estava claro para nós que também seguiríamos esse caminho na Fórmula E.”

Esta temporada marcará a primeira da nova parceria entre Abt, Lola e Yamaha, com di Grassi tendo ficado "muito positivamente surpreso" com o progresso da equipe até agora.

Maloney admite que a chance de se juntar a marcas de prestígio no início da jornada foi um incentivo para se juntar ao projeto.

“Eu vejo isso como uma oportunidade, é emocionante, claro”, disse ele.

“Se eu tivesse 35 anos, provavelmente pensaria um pouco diferente sobre isso, mas sou jovem e estou pronto para assumir esse desafio de desenvolver a equipe com engenheiros incríveis e Lucas, que é muito mais experiente, para aprender com ele também.

“Estou ansioso por isso, não sabemos onde estaremos, mas estou otimista e sei que todos na equipe estão muito motivados para chegar à frente do grid.

“Quão rápido isso é, eu não sei, mas sei que eles estão fazendo o melhor trabalho que podem para se preparar e me preparar para esta temporada.”

O anúncio na quarta-feira significa que Maloney é atualmente o único piloto no grid sem uma largada na Fórmula E.

A ERT é a única equipe que ainda não confirmou sua dupla de pilotos, tendo corrido com Dan Ticktum e Sergio Sette Camara na temporada passada.

Fórmula E 2024-25

Abt: Lucas di Grassi e Zane Maloney

Andretti: Jake Dennis e Nico Muller

DS Penske: Maximilian Guenther e Jean-Eric Vergne

Envision: Sebastien Buemi e Robin Frijns

ERT: A definir

Jaguar: Nick Cassidy e Mitch Evans

Mahindra: Edoardo Mortara e Nyck de Vries

Maserati MSG: Jake Hughes e Stoffel Vandoorne

McLaren: Sam Bird e Taylor Barnard

Nissan: Norman Nato e Oliver Rowland

Porsche: Antonio Felix da Costa e Pascal Wehrlein

