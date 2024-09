Maximilian Guenther correrá pela DS Penske na próxima temporada de Fórmula E ao lado do bicampeão Jean-Éric Vergne.

O alemão substituirá o campeão de 2021/22 Stoffel Vandoorne, que foi confirmado na Maserati MSG em julho. O piloto de 27 anos chega a equipe ítalo-monegasca depois de passar duas temporadas na Maserati, onde venceu duas corridas - Jacarta e Tóquio - mas apresentou incosistências para gaugar uma disputa pelo título, terminando em sétimo e oitavo na classificação de pilotos, respectivamente.

Antes das temporadas na Maserati, Guenther passou um ano na Nissan e duas temporadas na BMW, conquistando três vitórias com a fabricante alemã. Ele fez sua estreia na Fórmula E em 2018-19 com a Dragon, o time operado por Jay Penske, que agora é chefe da Penske e eles irão se reencontrar.

“Estou muito feliz por me juntar à DS Penske, uma potência no campeonato e um projeto com forte visão", disse Guenther. "Compartilhamos as mesmas ambições e somos todos motivados a estar no topo da Fórmula E. Representar a DS, uma fabricante que já venceu vários campeonatos, é um verdadeiro privilégio."

"O mesmo vale para ser companheiro de equipe de um campeão como Jean-Éric. Um elemento muito especial para mim é pilotar pela equipe de Jay novamente, ele me trouxe para o campeonato quando eu tinha 20 anos. Estou orgulhoso de fazer parte da equipe e animado com o que construiremos juntos no futuro."

A contratação de Guenther não encerra a 'dança das cadeiras' da categoria, ainda precisam ser confirmados o segundo assento da Nissan, as duas vagas na ERT e o companheiro de equipe de Lucas di Grassi na Abt.

Eugenio Franzetti, diretor de desempenho da DS, acrescentou: “Estamos muito felizes em receber Maximilian Guenther em nossa equipe. Ele é um piloto ambicioso que poderá nos trazer pódios, bem como muitos pontos. Tenho certeza de que sua parceria com Jean-Éric será muito eficiente e que seremos capazes de desafiar os vencedores da Temporada 10, a fim de fazer ainda melhor nesta Temporada 11 que está prestes a começar."

Outra mudança no mercado vem por parte da Nissan, a equipe optou em não seguir com o franco-argentino Sacha Fenestraz, que ainda não tem o futuro decidido. Conversas com a ABT chegaram a acontecer, mas nada ainda foi confirmado.

