F-E: Da Costa lidera TL1 em Berlim com Sette Câmara em 2º

A Fórmula E abriu nesta sexta-feira as atividades para a rodada dupla do ePrix de Berlim, 9ª e 10ª etapas da temporada 2024. E no primeiro treino livre do fim de semana, o português António Félix da Costa colocou a Porsche na liderança, com o brasileiro Sérgio Sette Câmara vindo na segunda posição.

A F-E retorna à capital alemã, a cidade que mais recebeu provas do Mundial em sua história, com um novo desafio aos pilotos, com a estreia de um traçado inédito do aeroporto Berlim Tempelhof. As mudanças foram feitas para que a pista casassee melhor com as exigências do carro Gen3. O novo circuito tem 15 curvas e 2,585 km de extensão.

A sessão de 45 minutos de duração teve uma bandeira vermelha, após o líder do Mundial, Pascal Wehrlein, ficar parado no meio da pista com sua Porsche.

No final, Da Costa botou o outro carro da equipe alemã na ponta com 01min02s289, botando 0s128 de dianteira para Sette Câmara. Stoffel Vandoorne foi o terceiro com a DS Penske, à frente da dupla da Maserati, com Max Günther e Jehan Daruvala completando o top 5. Já Lucas di Grassi foi o 14º com a Abt Cupra, a 0s594 da marca do português.

A Fórmula E volta à pista de Berlim no sábado para o primeiro ePrix do fim de semana. As atividades começam cedo, com o TL2 às 02h55, seguido da classificação às 05h20 e a corrida às 10h. Band e Bandsports transmitem a ação.

Confira o resultado final do TL1 da Fórmula E em Berlim:

