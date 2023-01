Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula E deu o pontapé inicial da era Gen3 com uma corrida movimentada no México. O vencedor do primeiro ePrix da temporada 2023 foi Jake Dennis, que liderou com folga a segunda metade da prova, tendo Pascal Wehrlein em segundo e Lucas di Grassi completando o pódio após um final difícil, tendo que segurar os rivais mesmo com menor quantidade de energia restante.

Já Sérgio Sette Câmara terminou na 16ª posição, logo à frente de seu companheiro de equipe, Dan Ticktum.

Na largada, Di Grassi saiu muito bem para se manter com tranquilidade na primeira posição, enquanto Dennis passava a ser pressionado por Hughes. As primeiras curvas correram sem maiores problemas para os pilotos. Sette Câmara subia para 12º.

Mas a bandeira amarela deu as caras antes mesmo do fim da primeira volta, com Frijns, da ABT Cupra, batendo na traseira de Nato e indo parar na área de escape. Com o abandono de ambos, a direção de prova acionou o safety car.

A prova foi retomada no começo da sexta volta, e Di Grassi soube controlar o ritmo para se manter à frente, mas o SC rapidamente voltou à pista, devido ao abandono de Bird, que reclamou pelo rádio da direção.

A bandeira verde voltou a circular na nina volta. Dessa vez, Dennis se colocou mais próximo de Di Grassi na relargada, com Hughes, Lotterer e Wehrlein completando o top 5, enquanto Sette Câmara seguia em 12º.

Neste momento, o novo modo ataque começou a ser utilizado. A partir de agora, os pilotos podem escolher como dividir o tempo de potência extra. No caso da prova deste sábado, eles podiam dividir os quatro minutos em dois acionamentos de dois minutos ou um de três e outro de um.

Na 12ª volta, mudança nos ponteiros. Com melhor rendimento, Dennis atacou e ultrapassou Di Grassi pela liderança, ajudado por um erro do brasileiro. Ele rapidamente abriu na ponta e deixou o piloto da Mahindra para ser pressionado por Hughes e Lotterer.

O safety car voltou a dar as caras na metade da prova, após Mortara perder o controle e bater na barreira de proteção da primeira curva. Neste momento, Dennis liderava com Di Grassi em segundo e Hughes, Wehrlein e Lotterer completando o top 5, enquanto Sette Câmara era o 13º.

Na 20ª volta, de um total de 36, tivemos mais uma relargada. Dennis controlou o ritmo e conseguiu manter distância para Di Grassi, que tinha Hughes e Wehrlein mais próximos.

Enquanto Dennis seguia abrindo na ponta, Di Grassi se mantinha em segundo na chegada à volta 30, mas agora com Wehrlein na terceira posição após ultrapassar Hughes. Mas, para o brasileiro, preocupações, já que seu percentual de bateria era consideravelmente menor que o dos rivais, na casa de 2 a 3%.

Tendo que controlar seu ritmo, Di Grassi passou a ser mais conservador em seu ritmo, abrindo a porta para a ultrapassagem de Wehrlein na volta 30.

Próximo do fim, a F-E colocou em prática outra novidade da temporada 2023: o acréscimo de voltas extras à prova devido às intervenções do safety car. Com isso, a corrida foi estendida de 36 para 41 giros.

No final, Jake Dennis não teve dificuldades em cruzar a linha de chegada em à frente dos demais para vencer a primeira da temporada 2023. Pascal Wehrlein foi o segundo. Lucas di Grassi foi o terceiro colocado em um final heroico, segurando os demais apesar da quantidade menor de energia.

André Lotterer, Jake Hughes, Sebastien Buemi, António Félix da Costa, Mitch Evans, Nick Cassidy e Stoffel Vandoorne completaram o top 10, enquanto Sérgio Sette Câmara foi o 16º.

A Fórmula E retoma as atividades da temporada 2023 no fim de janeiro, com a rodada dupla do ePrix de Diriyah, na Arábia Saudita, nos dias 27 e 28.

