A Fórmula E abriu oficialmente a temporada 2023 neste sábado com a classificação para o ePrix da Cidade do México. E na primeira corrida da era do Gen3, teremos pole brasileira! Lucas di Grassi bateu Jake Dennis na final para garantir a posição de honra em sua estreia pela Mahindra.

Já Sérgio Sette Câmara não chegou aos duelos de mata-mata, largando da sétima fila na prova deste sábado.

Grupo A

Foram para a pista nessa primeira parte: Sam Bird, Robin Frijns, Max Günther, René Rast, Sérgio Sette Câmara, Jean-Éric Vergne, António Félix da Costa, Sasha Fenestraz, Lucas di Grassi, Sebastien Buemi e André Lotterer.

Em uma sessão sem maiores problemas, Lotterer terminou como o mais rápido, com um tempo de 01min13s405. E menos de um décimo separou os outros três pilotos classificados para o mata-mata: Buemi foi o segundo (+0s026), di Grassi em terceiro (+0s056) e Fenestraz em quarto (+0s097). Os demais ficaram na seguinte ordem: da Costa, Vergne, Sette Câmara, Rast, Günther, Frijns e Bird.

Grupo B

Nesta parte tivemos: Oliver Rowland, Norman Nato, Nico Müller, Edoardo Mortara, Stoffel Vandoorne, Nick Cassidy, Mitch Evans, Pascal Wehrlein, Jake Hughes, Dan Ticktum e Jake Dennis.

No final, a Andretti mostrou um bom rendimento, colocando seus dois pilotos na ponta de seus respectivos grupos. Dennis foi o mais rápido com 01min13s074, e tendo uma boa diferença para os outros três classificados: Ticktum (+0s213), Hughes (+0s228) e Wehrlein (+0s285).

Fase Final

Com a definição da fase de grupos, os confrontos das quartas de finais ficaram assim:

Apenas a Andretti conseguiu colocar seus dois pilotos no mata-mata (Dennis e Lotterer), com os outros seis pilotos representando seis times diferentes: Di Grassi (Mahindra), Buemi (Envision), Fenestraz (Nissan), Hughes (McLaren), Ticktum (NIO333) e Wehrlein (Porsche).

No primeiro duelo, que marca uma das maiores rivalidades da história da F-E, deu Brasil! Di Grassi bateu Buemi por apenas 0s019 para avançar. O piloto da Mahindra garantiu a vaga para enfrentar Lotterer na semifinal, que bateu Fenestraz na outra disputa da chave.

Já do outro lado do chaveamento das quartas de final, o novato Hughes bateu Ticktum em um duelo impressionante, com a marca do piloto da NIO333 sendo suficiente para vencer as duas disputas anteriores, enquanto Dennis superou Wehrlein.

Com isso, as semifinais ficaram definidas:

- Di Grassi (Mahindra) x Lotterer (Andretti)

- Hughes (McLaren) x Dennis (Andretti)

No primeiro embate, Di Grassi bateu Lotterer por 1s5 de diferença, após o alemão errar a trajetória no hairpin. Já na batalha dos Jakes, Dennis superou o estreante da McLaren para colocar a Andretti na final.

Na disputa derradeira, Lucas di Grassi bateu Jake Dennis para fazer a pole position em sua estreia pela Mahindra e na primeira corrida da era Gen3.

O grid da Fórmula E volta ao Autódromo Hermanos Rodriguez logo mais, para o ePrix da Cidade do México, que abre a temporada 2023. A largada está marcada para 17h, horário de Brasília, com transmissão do Bandsports e do site da Band.

