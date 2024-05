Mitch Evans conquistou a sua segunda vitória na Fórmula E da temporada depois de uma ultrapassagem na última volta no ePrix de Xangai, mas está sob investigação por obter uma vantagem injusta.

Evans e Pascal Wehrlein dominaram amplamente a maior parte das 29 voltas da corrida no Circuito Internacional de Xangai.

Tendo assumido a liderança logo após a metade da corrida, Wehrlein aumentou visivelmente o ritmo e defendeu a posição em vários pontos da volta, especialmente no hairpin da curva 6.

Mas ao travar as rodas na curva 6 na volta 23 permitiu que Evans conseguisse um retorno na saída que lhe deu a liderança.

Apenas duas voltas depois, Wehrlein voltou à frente, mas somente depois de cortar a curva 11 para a esquerda na sequência final de curvas, depois de correr lado a lado com Evans.

Atrás, Cassidy subia constantemente, tendo caído de sua posição inicial de 10º para economizar energia, e visivelmente tinha 1-2% a mais do que aqueles à sua frente.

Tendo passado para terceiro a quatro voltas do fim, Cassidy seguiu seu companheiro de equipe, Evans, que começou a pressionar fortemente Wehrlein na curva 6 e nas curvas seguintes à esquerda e à direita.

Apesar de ter mais energia, Cassidy foi instruído por sua equipe a manter a posição e defender Evans do pelotão, que incluía o segundo Porsche de António Félix da Costa e Jake Dennis, da Andretti.

Indo para a última volta, Evans foi por fora na longa curva 1 à esquerda para assumir a liderança de Wehrlein e vencer.

Mas o piloto continua sob investigação pelo incidente com Wehrlein, quando este cortou a penúltima curva, com ambos os pilotos chamados aos comissários após a corrida.

O melhor brasileiro foi Lucas di Grassi, na 11ª posição. Sergio Sette Câmara terminou em 14º lugar.

Resultados

LECLERC bate HAMILTON e domina 6ª, mas MERCEDES PROVOCA FERRARI! Alonso 3º, MAX só 4º | SEXTA-LIVRE

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

A McLaren já passou a Ferrari, sendo a segunda melhor da F1 2024?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!