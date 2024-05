Fórmula E: Da Costa domina e vence com propriedade em Xangai

António Félix da Costa, da Porsche, conquistou a vitória no segundo ePrix de Xangai, enquanto o líder do campeonato de Fórmula E, Nick Cassidy, ampliou sua vantagem de pontos, já que o principal rival, Pascal Wehrlein, não conseguiu pontuar.

Da Costa foi a força dominante na segunda corrida do fim de semana no Circuito Internacional de Xangai, liderando a maioria dos procedimentos para conquistar sua terceira vitória nesta temporada.

Com a experiência do dia anterior e com a corrida de domingo com uma volta a menos, o ritmo foi visivelmente maior durante a prova de 28 voltas, juntamente com temperaturas mais elevadas.

Da Costa foi um dos últimos pilotos da ponta a ativar o modo ataque, o que significa que ele nunca saiu das posições de liderança, tendo largado em terceiro.

O piloto português fez o movimento decisivo para a vitória já na volta 16, passando por dentro de Norman Nato na curva 1 onde permaneceu até a bandeira quadriculada.

Atrás, o pole Jake Hughes conquistou o segundo lugar com uma manobra agressiva sobre Nato nas curvas esquerda e direita 7 e 8.

Nas últimas 10 voltas o britânico continuou a ser o adversário mais próximo de da Costa, mas não foi capaz de enfrenta-lo, apesar de nunca ter estado mais do que alguns décimos atrás.

Nato conquistou seu primeiro pódio para Andretti depois de liderar durante o início da corrida.

Cassidy terminou em quarto lugar com uma asa dianteira danificada que ameaçava se soltar a qualquer momento.

Sérgio Sette Câmara foi o 18º e Lucas di Grassi o 19º.

Com os resultados, Cassidy soma 167 pontos, contra 142 de pascal Wehrlein. Mitch Evans é o terceiro, com 132, um a mais que Oliver Rowland. Sette Câmara é o melhor brasileiro na tabela, com 11 pontos, na 18ª posição. Di Grassi é o 24º com 2.

A próxima etapa da Fórmula E acontece em Portland, nos Estados Unidos, nos dias 29 e 30 de junho.

Resultados

Tudo da CLASSIFICAÇÃO para o GP de MÔNACO de 2024 | Nicolas Costa COMENTA no Q4

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

A McLaren já passou a Ferrari, sendo a segunda melhor da F1 2024?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!