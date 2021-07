Neste sábado, a Fórmula E realiza a primeira de duas corridas no fim de semana em Londres, retornando à capital inglesa após cinco anos longe. E na sessão de classificação que definiu o grid de largada para o ePrix de hoje (24), Alex Lynn bateu Jake Dennis para fazer a pole position, enquanto todos os líderes ficaram de fora do top 10. E os brasileiros tiveram um bom começo de dia, com Sergio Sette Câmara em 4º e Lucas di Grassi em 7º.

Lynn, que não deve ser mantido pela Mahindra para a próxima temporada, garantiu a vaga na disputa pela superpole após uma boa performance no grupo 3. Na sequência, ele bateu a marca de Dennis, da BMW Andretti, por 0s299 para garantir sua segunda pole na F-E, e a primeira desde o ePrix de Nova York em 2017.

Enquanto os primeiros pilotos da superpole entregavam voltas mais rápidas que a anterior, Andre Lotterer, que liderou a sessão de grupos e foi o último a entrar na pista, ficou 0s618 atrás da pole, garantindo apenas a quinta posição.

Na segunda fila, teremos Sebastien Buemi ao lado do brasileiro Sérgio Sette Câmara, que garantiu mais uma superpole na temporada com o carro da Dragon Penske.

Em sexto ficou Norman Nato. Sua volta no grupo quatro, aproveitando um terceiro setor mais seco, tirou Lucas di Grassi da disputa pela pole, com o brasileiro ficando em sétimo. O piloto da Audi liderava a sessão após a entrada do segundo grupo, mas foi prejudicado pela melhora nas condições de pista.

Completando o top 10 estão Alexander Sims, da Mahindra, Nyck de Vries, da Mercedes em nono e Joel Eriksson, novo companheiro de Sette Câmara na Dragon, em décimo. Essa é a melhor posição de largada para o sueco, que substitui Nico Müller.

Correndo em casa pela primeira vez na F-E, o melhor colocado da Jaguar foi Mitch Evans, com a 11ª posição, enquanto Pascal Wehrlein ficou bem distante de seu companheiro de Porsche, Lotterer, terminando em 12º. O atual campeão, António Félix da Costa, foi apenas o 17º, à frente do líder do campeonato, Sam Bird.

Confira o resultado completo da classificação para o ePrix I de Londres da F-E:

