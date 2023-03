Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula E desembarcou no Brasil, em São Paulo, neste fim de semana para a sexta etapa da temporada 2023. E, mesmo com a categoria elétrica fazendo seu retorno ao país, a Fórmula 1 não deixou de ser pauta para o piloto belga Stoffel Vandoorne que comentou a respeito do 'imbróglio' envolvendo Felipe Drugovich, Lance Stroll e Aston Martin na etapa de estreia da F1 no Bahrein.

Fora da pré-temporada por ter se acidentado enquanto praticava ciclismo - acidente que resultou em uma cirurgia no punho e outras fraturas, Lance Stroll, titular da Aston Martin ao lado de Fernando Alonso, acabou se tornando dúvida para o GP do Bahrein, no início de março.

A possível ausência do canadense levantou o questionamento à respeito de quem ocuparia o cockpit número 18 caso Stroll realmente não corresse no Sahkir, uma vez que a equipe de Silverstone conta com dois reservas: o brasileiro Felipe Drugovich e Stoffel Vandoorne. Na época, o belga estava livre para ser acionado, mas 'saía' atrás em relação a Drugovich que tinha participado da pré-temporada de forma integral.

Ao ser questionado quem correria no Bahrein, caso fosse preciso substituir Lance, o piloto da DS Penske esclareceu que Felipe era o favorito na situação, o que na visão dele era 'uma pena'.

“Nós discutimos a situação [de Stroll], mas eu sabia e também a equipe sabia: eu não poderia fazer o teste no Bahrein, infelizmente. É um cenário bem difícil para mim. Se Lance não estiver disponível, não ficaria surpreso se Felipe fizesse a corrida. É um pouco frustrante para mim, mas, por outro lado, eu entendo. Ele terá feito todo o teste. Ele terá feito a melhor preparação. Não é uma coisa nova ou diferente", analisou Vandoorne.

Falando exclusivamente ao Motorsport.com em São Paulo, o belga 'voltou atrás' e disse que sua participação, tanto na pré-temporada quanto no GP do Bahrein, nunca tinha sido levado em conta de forma 'real'.

"Sabe, eu estava na Cidade do Cabo porque o programa principal para mim é a Fórmula E, é onde eu estou correndo, é onde minha prioridade está. Então, sim, não havia nenhum ponto de discussão sobre isso", concluiu.

Di Grassi e Sette Câmara falam da Fórmula E no Brasil Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast Motorsport.com debate tamanho do 'buraco' da Ferrari na F1 ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music