A Fórmula E realizou na tarde deste sábado a classificação para o ePrix da Cidade do México. E em uma final formada pela Porsche, o atual campeão, Pascal Wehrlein mostrou sua força para ficar com a pole, à frente de António Félix da Costa.

Já o brasileiro Lucas di Grassi não teve uma boa classificação, ficando no fundo da tabela de seu grupo e, com isso, o piloto da Lola Yamaha Abt larga apenas em 17º na prova de logo mais.

Fase de Grupos

No Grupo A, o atual campeão Wehrlein mostrou sua força, sendo o mais rápido com 01min14s610, tendo Rowland, Evans e Mortara para completar os quatro que avançavam para o mata-mata. Buemi chegou a terminar em terceiro, mas teve sua volta deletada. Já Lucas di Grassi foi apenas o 9º.

No Grupo B, Gunther foi o mais rápido com 01min13s351. Jake Dennis foi o segundo, a apenas 0s071. Cassidy havia terminado em terceiro, mas acabou penalizado e caiu na classificação, deixando Da Costa e Vergne para avançarem.

Mata-Mata

Na etapa final da classificação, os quatro melhores de cada grupo se enfrentam em combates diretos, no sistema de quartas-de-finais, semifinais e finais. O vencedor fica com a pole e o perdedor da final com o segundo. Os semifinalistas ficam com a segunda fila, definidos pela melhor volta, e o mesmo com os eliminados nas quartas, ocupando as posições de quinto a oitavo.

Os eliminados na fase de grupos têm suas posições definidas pelo resultado da final. O grupo do pole fica com as posições ímpares e do segundo colocado com as pares.

Nas quartas de finais, Rowland bateu Evans, Wehrlein superou Mortara, Da Costa triunfou contra Dennis e Vergne ganhou em uma briga interna da DS Penske contra Gunther.

Nas semis, Wehrlein bateu Rowland e Da Costa superou Vergne para criar uma disputa direta dos pilotos da Porsche pela pole. No fim das contas, deu o atual campeão na pole, superando bem o português para garantir a posição.

A Fórmula E encerra sua passagem pelo México ainda hoje, com o ePrix às 17h, com transmissão do Bandsports e do YouTube Esporte na Band.

F1 2025 CHEGOU! Que esperar de HAMILTON na Ferrari? E BORTOLETO? Quem é FAVORITO ao TÍTULO? Podcast

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com faz 'prévia' da F1 2025: Bortoleto, Hamilton e mais

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!