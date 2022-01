A Fórmula E anunciou a cidade indiana de Hyderabad como um local em potencial para receber uma das etapas da temporada 2022-2023, a primeira com a nova geração de carros, a Gen3. O estado de Telangana assinou uma carta de intenção com a categoria para levar o Mundial de carros elétricos para a Índia pela primeira vez, com um acordo formal a ser concluído nos próximos 90 dias.

Espera-se que a corrida seja realizada entre dezembro de 2022 de março de 2023, em um circuito de 2,3 km de extensão próximo ao Lago Huassain Sagar em Hyderabad, uma das maiores cidades do país.

O objetivo com o projeto do ePrix faz parte da busca de Telangana para se posicionar como líder dentro do mercado de veículos elétricos da Índia, tendo o apoio do Grupo Greenko, um dos maiores nomes dentro do ramo de energia renovável no país.

O CEO da F-E, Alberto Longo, e o supervisor para a construção da pista, Agus Zomeno, estiveram presente na cerimônia em Hyderabad na manhã desta segunda, além do chefe da Mahindra, Dillbagh Gill.

"Estamos anunciando [Hyderabad] como uma cidade candidata, mas logo será uma cidade oficial no calendário da Fórmula E", disse Longo. "Esperamos que isso aconteça logo e que possamos curtir uma corrida aqui em Hyderabad nos próximos meses. Com sorte, estaremos aqui entre dezembro de 2022 e março de 2023".

Tanto a Mahindra quanto a F-E buscavam levar o campeonato para a Índia há anos, por ser o quarto maior mercado de carros do mundo, mas os esforços anteriores não haviam dado certo. Antes do início da temporada 2021, Longo dizia que a Índia estava "bem alto" na lista de países para a categoria visitar nos próximos anos.

Caso a prova seja confirmada, seria o primeiro evento de um campeonato mundial da FIA a acontecer no país desde o último GP da Índia de Fórmula 1, em 2013. Sua realização coincidirá com a introdução do Gen3, nova geração de carros que promete ser mais rápido e capaz de produzir 350 kW (470 bhp).

Alexander Sims, Mahindra Racing, Mahindra M7Electro Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

TELEMETRIA DE FÉRIAS: RICO PENTEADO fala tudo sobre NOVO CARRO DA F1 que estreia em 2022

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #157 - Sucesso da F1 na Band e destaques de 2021: entrevista com editor Fred Sabino

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: