A Fórmula E anunciou nesta segunda-feira que terá uma série documental de 15 episódios focada nos bastidores da temporada 2021, equivalente a Drive to Survive, produção da Netflix sobre a Fórmula 1. A série, chamada Unplugged (Desconectado) será lançada já na próxima segunda-feira, dia 22 de novembro, e será exibida gratuitamente nas páginas da categoria no YouTube e no Facebook.

Diferentemente da série da Netflix, Unplugged é uma produção interna da categoria, coordenada pela Aurora Media Worldwide, responsável pela transmissão ao vivo das corridas.

O projeto é coordenado pelo produtor executivo da companhia, Stan Stanworth, cujos créditos incluem o reality show Big Brother e o Invictus Games, evento esportivo criado pelo Príncipe Harry para ex-militares que sofreram algum tipo de lesão em combate.

Unplugged focará na temporada mais recente da categoria, a de 2021, a maior da história da F-E até aqui, com os episódios focando nas equipe. Os pilotos e principais personagens foram entrevistados, com equipes de cinegrafia acompanhando o dia-a-dia nas garagens, enquanto jornalistas do paddock fornecem contextos e análises.

Os episódios contarão ainda com imagens das corridas e bastidores exclusivos, além dos rádios das equipes.

Apesar de ser uma produção 'da casa', a série é colocada como uma visão "honesta e sem filtros", não escapando de momentos controversos da temporada 2021, como a primeira corrida de Valência, em que mais da metade do grid não terminou devido à falta de energia e a polêmica estratégia de Lucas di Grassi e a Audi no ePrix de Londres.

A data de lançamento da série chegou a ser adiada, com o objetivo inicial ser que os episódios começassem a ser divulgados no final da temporada. Mas o atraso será menor do que o do documentário And We Go Green. O longa, dirigido pelo vencedor do Oscar Fisher Stevens e Malcolm Venville, e produzido por Leonardo DiCaprio, focava na temporada 2017-18, mas foi lançado apenas em 2019.

Naquele momento, o carro Gen1 já havia sido substituído pelo Gen2 e alguns pilotos centrais da trama nem estavam mais no campeonato.

