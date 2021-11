Fórmula E confirma datas da pré-temporada em Valência

A Fórmula E finalmente formalizou as datas da pré-temporada em preparação para o campeonato e 2022, que começa em janeiro. Os pilotos do Mundial de carros elétricos retornarão ao Circuito Ricardo Tormo em Valência entre os dias 29 de novembro e 02 de dezembro.

O campeonato realiza sua pré-temporada na pista espanhola desde 2017, quando Valência assumiu o posto que pertencia a Donington Park. A categoria também realizou uma rodada dupla no local no ano passado, marcada por polêmicas após apenas nove carros cruzarem a linha de chegada por conta do consumo de bateria.

Nos dias 29 e 30 de novembro e 02 de dezembro serão realizadas atividades normais de pista, enquanto 01 de dezembro será dedicado a compromissos com a imprensa. As datas já estavam fechadas há muito tempo, mas foram oficializadas pela F-E apenas nesta terça, três semanas antes de seu início.

A temporada 2022 marca o último ano do Gen2, mas os níveis de potência dos carros foram aumentados de 200kW (268bhp) para 220kW (295bhp).

É esperado que a F-E faça em Valência uma simulação do novo formato de classificação que será adotado em 2022, no estilo mata-mata para determinar o pole position.

Nick Cassidy, Envision Virgin Racing, Audi e-tron FE07, Robin Frijns, Envision Virgin Racing, Audi e-tron FE07, are returned to the pits Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Os testes de 29 e 30 de novembro serão divididos em duas sessões: a manhã indo das 09h às 12h e a tarde das 14h às 17h, horário local. Já no dia 02 de dezembro será uma sessão única, das 09h às 15h.

O calendário de 2022 conta com 16 corridas, começando na Arábia Saudita, assim como nas temporadas anteriores, com uma rodada dupla em 28 e 29 de janeiro.

A quarta etapa da temporada, marcada para 05 de março, ainda precisa ser confirmada após a remoção do ePrix da Cidade do Cabo, na África do Sul, por conta das restrições de Covid-19. A prova seguinte, em 19 de março, segue com dúvidas também. A F-E anunciou uma prova na China, mas ainda sem palco definido.

Enquanto um retorno a Sanya, que já recebeu a F-E anteriormente, é considerado, Xangai surgiu como um importante candidato recentemente, já que a cidade, que também recebe a F1, é a casa do Grupo Envision, dono de uma das equipes do grid.

