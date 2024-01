É hora de acelerar! A Fórmula E inicia neste fim de semana a disputa da temporada 2024, a décima de sua história, abrindo o calendário das categorias de monopostos pelo mundo. E, assim como em 2023, a ação começa na Cidade do México.

O Autódromo Hermanos Rodríguez volta a sediar a abertura da temporada, que traz mudanças importantes em relação ao ano passado.

O campeão Jake Dennis segue na Andretti para a defesa do título, mas agora terá o francês Norman Nato ao seu lado. Já Lucas di Grassi deixou a Mahindra após uma temporada para voltar à Abt, equipe pela qual foi campeão nos anos de parceria com a Audi. O brasileiro terá como companheiro o suíço Nico Müller, mantido para 2024.

Já Sérgio Sette Câmara segue com a mesma equipe em 2024, que passa a se chamar ERT após anos como NIO. Ele segue tendo ao seu lado o britânico Dan Ticktum.

O grid mantém as mesmas 11 equipes da temporada 2023 com 22 pilotos no grid. A grande mudança está no calendário. Serão três etapas novas: Tóquio, Misano e Xangai. Inicialmente com 17 etapas previstas, o cronograma sofreu uma mudança recente com o cancelamento do ePrix de Hyderabad, na Índia, devido a conflitos de negociação com o governo local.

Confira a programação da Fórmula E no México:

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-Feira 19h25 Bandplay / Band.com.br Treino Livre 2 Sábado 10h25 Bandplay / Band.com.br Classificação Sábado 12h40 Bandplay / Band.com.br Corrida Sábado 17h Bandplay / Band.com.br

