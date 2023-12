Ex-Fórmula 1 e vencedor de um GP na elite global do esporte a motor, o polonês Robert Kubica, que atualmente disputa o Campeonato Mundial de Endurance (WEC, na sigla em inglês), afirmou que guiar um carro da Fórmula E é como "transar com uma boneca inflável". A afirmação, porém, foi rebatida pelo brasileiro Lucas di Grassi, campeão da F-E e presente no grid da categoria elétrica desde a sua criação: “Se ele sabe como é [transar com boneca inflável], há algo de errado com ele”.

A 'troca de farpas' vem após críticas de Kubica à F-E em entrevista ao podcast Gurulandia. “Pilotar lá é como transar com uma boneca inflável. Não sou contra ter carros elétricos numa pista. Recebi diversas propostas, recusei muito dinheiro. Para mim carro de corrida precisa fazer barulho. Sempre lembrarei do cheiro que senti quando estava parado no pitlane em 2006 e [Fernando] Alonso passou por mim na Renault”, disse o vencedor do GP do Canadá de 2008 com a BMW-Sauber.

Robert testou carros da F-E em 2017 e 2020. Questionado pelo e-FormulaNews sobre as declarações de Kubica, di Grassi respondeu: “Primeiramente, não sei como é transar com uma boneca inflável. Se ele sabe como é, há algo de errado com ele. Robert é um cara legal. Nos conhecemos bem, corremos juntos no kart. Quando ele quebrou a mão [na F3 Europeia], eu o substituí na Prema. No entanto, é obviamente um comentário infeliz para um cara como Robert".

Nico Hulkenberg (Williams) e Lucas di Grassi (Virgin) sentados mais acima em relação a Heikki Kovalainen (Lotus), Sebastian Vettel (Red Bull) e Robert Kubica (Renault) no GP do Bahrein de 2010

Di Grassi está na F-E desde a criação da categoria, em 2014, e foi o campeão de 2016/17. “Robert tentou entrar na F-E e talvez não tenha funcionado para ele porque o volante é extremamente pesado... não sei”, analisou Lucas, deixando implícita a dificuldade de Kubica com o braço direito após acidente sofrido num rali em 2011, que o tirou da F1. “Se ele está dizendo coisas ruins sobre a F-E, talvez esteja um pouco frustrado por nunca ter competido lá”, provocou Lucas, também ex-F1.

“Independentemente de a F-E ser como uma boneca inflável ou não, gera muitos empregos para pilotos e membros de equipe. Em termos de salários de pilotos, é a segunda maior categoria do mundo, atrás da F1. Adoraria explicar a ele como é o ‘sexo com uma boneca inflável'."

