As primeiras notícias de uma paralisação no meio da temporada da Fórmula E começaram a circular na quarta-feira, após a Organização Mundial da Saúde declarar o coronavírus uma pandemia, mas o anúncio formal da categoria não era esperado antes de segunda-feira. Segundo apurado pelo Motorsport.com, a ideia era esperar o final do GP da Austrália de F1 para divulgar a informação.

Mas após o cancelamento da etapa da F1, a F-E optou por adiantar a divulgação do comunicado para a manhã desta sexta.

O comunicado diz: "A decisão, feita em conjunto com as autoridades locais relevantes para paralisar corridas realizadas em cidades de grande concentração populacional, foi vista como a mais responsável, devido ao aumento dos casos do coronavírus e a decisão da Organização Mundial da Saúde declarar oficialmente o Covid-19 como uma pandemia".

"Pensando no bem estar da equipe, espectadores e todos envolvidos com o campeonato como prioridade número um, medidas de precaução foram introduzidas para impedir a realização de provas pelo tempo determinado".

A categoria introduziu um sistema de bandeiras para determinar o tempo e a viabilidade para a realização das corridas, ou quais eventos podem seguir em frente normalmente. Corridas marcadas para março e abril foram categorizadas como bandeiras vermelhas, o que significa que o eP de Paris está cancelado.

Isso também acaba com a possibilidade de realizar uma etapa no Circuito de Valência, local da pré-temporada da F-E. Após o adiamento do eP de Roma, a categoria havia deixado a data em aberto, com os carros sendo levados para a pista após a prova de Marraquexe.

Maio foi marcado como um mês amarelo, onde as possibilidades de fazer uma corrida estão em aberto. Apesar da edição inaugural do eP de Seul estar marcado para o dia 03 de maio, ele se junta a Sanya, Roma, Jacarta e Paris como corridas canceladas.

Eventos em junho e julho foram declarados pela F-E como verde. Então, as corridas de Berlin e Nova York, além da rodada dupla de Londres devem seguir como o planejado.

Alejandro Agag, fundador e presidente da F-E, disse: "Agora é o momento de tomar ações responsáveis e é por isso que nós decidimos suspender temporariamente o campeonato e não realizar provas nos próximos dois meses".



"O esporte a motor é uma parte importante nas nossas vidas, mas o mais importante é a saúde e a segurança de nossa equipe, fãs e suas famílias, além dos cidadãos das cidades que corremos. O Campeonato da Fórmula E voltará com tudo, a partir do momento que a disseminação do Covid-19 seja reduzida".



A F-E acrescentou que está trabalhando com a FIA e autoridades locais para avaliar um novo calendário e tentar remarcar corridas após a suspensão.

