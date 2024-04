A equipe Abt da Fórmula E anunciou oficialmente que usará o novo trem de força desenvolvido em conjunto pela Lola e a Yamaha a partir da próxima temporada.

A confirmação vem pouco após o anúncio do retorno da Lola Cars ao mundo do automobilismo através da Fórmula E, depois de mais de uma década longe do esporte. Já para a Yamaha esta será sua primeira aventura nas quatro rodas desde 1997.

Antes do ePrix de Misano deste fim de semana, a Abt confirmou que usará o novo trem de força, encerrando a parceria com a Mahindra após esta temporada.

"Estamos felizes por termos encontrado dois parceiros renomados para nosso futuro na Fórmula E", disse o chefe e CEO da Abt, Thomas Biermaier. "Claro, será um grande desafio para uma nova montadora entrar e se estabelecer no campeonato".

"Mas em nossas discussões e negociações nos últimos meses, claramente sentimos o quão habilidosos, motivados e determinados que a Lola e a Yamaha estão para fazer com que esse projeto seja um sucesso - assim como todos os membros de nossa equipe".

A Abt já teve uma era de sucesso na categoria desde a sua fundação, em 2014, vencendo o título de pilotos em 2017 com Lucas di Grassi e a de construtores no ano seguinte, ambos na era de parceria com a Audi. Após a saída da montadora alemã, em 2021, a Abt também se retirou do esporte, retornando em 2023 em parceria com a Cupra.

Photo by: Andreas Beil

Usando trens de força da Mahindra desde o retorno, da equipe vem sofrendo para encontrar sucesso, e anunciou ainda no começo da temporada que encerraria a parceria com a marca indiana.

Já o trem de força Lola/Yamaha está na fase de testes, devendo fazer sua estreia nas pistas para testes em junho, fazendo sua estreia no novo carro Gen 3.5 a partir da próxima temporada.

"Estamos animados com essa parceria com a Abt, trazendo a tecnologia que estamos desenvolvendo com a Yamaha Motor Company à Fórmula E", disse Till Bechtolsheimer, presidente da Lola Cars. "É emocionante trabalhar com uma equipe que já teve tanta história e sucesso no esporte".

"Operar programas com apoio de fábrica é o arroz com feijão da Abt, e sua experiência na Fórmula E nos ajudará a avançar. Mal podemos esperar para desenvolvermos nosso relacionamento dentro e além da categoria elétrica".

Quartararo ACERTOU ao ficar na YAMAHA ou APRILIA valia aposta? Ducati PERDERÁ EQUIPE? Fausto comenta

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Quartararo acertou ao ficar na Yamaha ou Aprilia valia aposta? PÓDIO CAST #5

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!