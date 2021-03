Fórmula E: De Vries lidera dobradinha da Mercedes no TL2 da Arábia

Nyck de Vries liderou uma dobradinha 1-2 para a equipe Mercedes de Fórmula E em um segundo treino livre truncado para o ePrix de Diriyah, que foi interrompido por duas bandeiras vermelhas separadas.

De Vries estabeleceu o ritmo inicial na sessão de 30 minutos, com seu tempo na casa de 1min10s535 colocando-o bem à frente do Nissan e.dams de Oliver Rowland.

A primeira bandeira vermelha foi acenada com 17 minutos no relógio quando a traseira do Dragon Penske de Nico Muller bateu na curva 7. Ele colidiu nas barreiras de trás e sofreu graves danos à carroceria.

Quando os treinos recomeçaram seis minutos depois, os tempos de voltas caíram em um ritmo rápido, com vários pilotos chegando a 1min09s.

Rowland foi o primeiro piloto a mergulhar no 1min08s, antes de de Vries se colocar de volta no topo com um tempo de 1min08s853.

Isso foi ligeiramente mais rápido do que o seu benchmark de quinta-feira, que foi definido em condições muito mais frias durante a noite, e permaneceu invicto depois que Robin Frijns trouxe outra bandeira vermelha após bater seu Envision Virgin Racing a apenas dois minutos do final.

Stoffel Vandoorne terminou dois décimos atrás de seu companheiro de equipe em segundo, enquanto o tempo de 1min08s836 do piloto Venturi Edoardo Mortara significou outro bom resultado para os motores da Mercedes.

Rowland foi arrastado para o quarto lugar na ordem final, à frente de Andre Lotterer, da Porsche. Apesar de um atrito com a parede, Sérgio Sette Câmara fez um forte sexto para a equipe Dragon Penske, que está começando a temporada com o mesmo trem de força da temporada passada.

Alex Lynn foi o melhor corredor da Mahindra, em sétimo, meio segundo atrás de de Vries, enquanto Sebastien Buemi foi oitavo no segundo dos carros Nissan, à frente de Mitch Evans (Jaguar) e Maximilian Gunther (BMW Andretti).

Sam Bird foi 11º na segunda sessão de treinos com a sua nova equipe Jaguar, enquanto a volta anterior de Frijns de foi boa o suficiente para 12º.

Os dois carros DS Techeetah estavam surpreendentemente fora do ritmo com António Félix da Costa e Jean-Éric Vergne terminando em 18º e 20º, respectivamente, embora nem todos os pilotos tenham conseguido fazer voltas com força total na sessão.