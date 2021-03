Nesta quinta, a Fórmula E deu o pontapé inicial de sua sétima temporada com o primeiro treino livre para o eP de Diriyah desta sexta. Após a sessão de 45 minutos, Nyck de Vries deixou a Mercedes na ponta, seguido de Andre Lotterer com a Porsche e Lucas di Grassi na Audi.

Tanto Mercedes quanto Porsche foram ao pódio na temporada passada em Diriyah, quando estrearam na F-E, e ditaram o ritmo da sessão desta quinta, a única do dia.

Uma volta com potência máxima nos minutos finais deixou de Vries na ponta com 01min08s693, o único a baixar da casa de 01min09s. Ele terminou a sessão com 0s588 de vantagem para Lotterer em meio ao modificado Circuito de rua de Riyadh e as temperaturas mais baixas em comparação com as edições anteriores do eP.

Já Di Grassi abriu a nova era da Audi na categoria, com um motor construído totalmente pela montadora, em alto estilo, cruzando a linha de chegada no estouro do cronômetro para terminar em terceiro, enquanto Edoardo Mortara colocou a Venturi, que usa motores Mercedes, em um impressionante quarto lugar.

Já a Nissan, que quer se colocar na luta pelo título neste ano, teve Oliver Rowland em quinto, enquanto o campeão da temporada 2015-16, Sébastien Buemi, foi apenas o 18º, após problemas de frenagem na chicane das curvas 18 e 19.

O atual campeão, António Félix da Costa, foi o melhor entre os pilotos da DS Techeetah, terminando em oitavo apesar de ter sofrido com o controle do carro em alguns momentos, errando a trajetória na curva um. Seu companheiro, o bicampeão Jean-Éric Vergne foi apenas o 15º.

Estreando pela Porsche, Pascal Wehrlein foi o 17º, logo a frente de Sérgio Sette Câmara, em 18º, e o novo piloto da Jaguar, Sam Bird, foi apenas o 20º, enquanto os três novatos fecharam a tabela: Norman Nato foi o 22º, seguido de Nick Cassidy e Jake Dennis.

A categoria volta à pista de Diriyah na sexta. A programação do dia começa com o treino livre 2, a partir das 8h, e que terá transmissão para o Brasil pelo site da TV Cultura. O canal paulista e o SporTV transmitem ao vivo o classificatório, às 10h e o primeiro eP de Diriyah às 14h.

Confira os resultados do primeiro treino livre em Diriyah:

