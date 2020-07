Fórmula E: Nick Cassidy será o substituto de Sam Bird na Virgin

Campeão da Super Fórmula, Nick Cassidy se juntará à equipe Envision Virgin Racing para a temporada de 2020/2021 da Fórmula E, substituindo Sam Bird, que irá para a Jaguar. Cassidy, de 25 anos, estará ao lado de Robin Frijns na formação titular da equipe para a sétima temporada do campeonato com carros 100% elétricos, que começará em janeiro do ano que vem. O contrato foi descrito como “de vários anos”.

O neozelandês, que correu majoritariamente pela Toyota no Japão desde 2016, fez sua primeira aparição em carros da F-E mais cedo neste ano, em um teste para os calouros em Marraquexe. O piloto se destacou, cravando o melhor tempo do dia e um recorde de volta.

Cassidy, vencedor da Fórmula 3 Japonesa em 2015 e Super GT em 2017, disse que se sente preparado para o novo desafio em sua carreira.

“É uma oportunidade fantástica chegar à Fórmula E e à Envision Virgin Racing a partir da próxima temporada”, disse Cassidy. “A equipe é uma das mais bem sucedidas no grid, tem ótimas instalações e tem me impressionado constantemente desde que me juntei a eles para o teste entre os calouros em março”.

“Todos os pilotos sabem que a profundidade e a qualidade da Fórmula E estão entre os entre os melhores do mundo, então é ótimo adicionar meu nome a essa lista”.

“Correr no Japão tem sido uma experiência incrível e estou e tenho sorte de conseguir tanto em um curto espaço de tempo, mas sinto que agora é hora do próximo desafio da minha carreira e estou ansioso para fazer isso com a Envision Virgin Racing e com a Fórmula E”.

O diretor administrativo da Virgin, Sylvain Filippi, acrescentou: “Em Nick, sabemos que temos um piloto muito ambicioso e capaz com talento bruto, velocidade e ofício de corrida, além de um histórico impressionante para sua idade”.

“Desde o seu curto período conosco, estamos confiantes - junto com Robin Frijns - que temos dois pilotos que podem competir até o fim para ganhar campeonatos”.

Cassidy também havia sido sondado por diversas outras equipes para 2020/2021, incluindo substituir o piloto da Mahindra, Pascal Wehrlein, nas seis corridas de Berlim que encerrarão a temporada 2019/20, interrompida pela pandemia do novo coronavírus, além do próximo ano. Mas ele recusou essa oferta para buscar um acordo com a Envision Virgin.

Em 2020, Cassidy está competindo em outra campanha dupla para a equipe principal da Toyota na Super Fórmula e na SUPER GT. O Motorsport.com apurou que um diálogo está acontecendo entre a Toyota e Cassidy sobre uma possível continuação de seu relacionamento de 2021 em diante. Em caso de conflito de calendário, o piloto deve priorizar seus compromissos de F-E com a Virgin.

Entretanto, 2020 deve ser o último de Cassidy na Super Fórmula e sua saída da categoria abriria um espaço na equipe oficial da Toyota para a temporada de 2021. Sacha Fenestraz - que pilota para a equipe na Super GT neste ano e para a equipe ligada à Toyota na Super Fórmula, a Kondo Racing - seria o principal candidato para a vaga.

TELEMETRIA: O que muda na F1 no GP da Hungria e os rumores de Vettel na Racing Point

PODCAST: Guerra de bastidores na F1 e entrevista com Igor Fraga