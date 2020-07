Fórmula E revela três traçados para maratona de provas em Berlim

Para finalizar a temporada 2019/20 e minimizando o impacto da pandemia, a Fórmula E anunciou uma maratona de seis corridas em Berlim no início de agosto. E, para não ter seis corridas iguais, a categoria anunciou nesta terça (21), os três traçados que serão usados nas provas.

Basicamente, o traçado original do aeroporto Berlim Tempelhof será usado duas vezes, no sentido original e no inverso, além de uma versão estendida. As seis corridas acontecerão em 05, 06, 08, 09, 12 e 13 de agosto.

As duas primeiras corridas usarão o traçado inverso de 2,355 km da prova.

Esse traçado é o vigente no campeonato desde 2017. A pista original do aeroporto foi usada na primeira temporada da F-E, enquanto na temporada 2015/16, a categoria foi para as ruas do centro da cidade.

Já as provas de 08 e 09 de agosto usarão o traçado no seu sentido tradicional, como é usado na categoria há três anos, enquanto as etapas finais usarão um traçado estendido, com 2,505 km de extensão. Esse novo layout tem novas curvas e um segundo setor maior que o normal.

"É um grande desafio em termos de produção montar três configurações diferentes para esse evento, com menos pessoas disponíveis para isso", disse o diretor esportivo da F-E Frederic Espinos.

"Vamos fazer algo que nunca foi feito no automobilismo de ponta, e é um exemplo do quão reativa e inovadora da Fórmula E é. É o nosso DNA. Correr em ambos dos sentidos tem muitas implicações. Não é só mudar os lados das marcações e dos boxes. Outras categorias tentaram fazer isso acontecer, mas as propostas foram rejeitadas pela Federação".

"A terceira pista será mais técnica, então será algo diferente em termos de consumo de energia e o que as equipes podem usar ou esperam usar".

"Nosso objetivo sempre foi tornar isso o mais desafiador possível em Berlim, limitando a efetividade do trabalho de simulador, jogando as estratégias pelos ares. Ajustes serão refeitos, gerenciamento de energia será completamente diferente, e as equipes terão que se esforçar".

RETA FINAL: Hamilton merece as críticas que recebe? Eric Granado comenta volta de MotoGP e MotoE

PODCAST: Guerra de bastidores na F1 e entrevista com Igor Fraga