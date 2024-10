Fórmula E: Nissan revela carro Gen3 EVO para 2025

A Nissan revelou o novo carro de Fórmula E Gen3, o e-4ORCE05, para a temporada 2024/2025 do campeonato de monopostos elétricos, em evento em sua nova sede em Viry-Chatillon, perto de Paris, onde o Motorsport.com esteve presente graças à Nissan Espanha.

A equipe do fabricante japonês decidiu manter em seu carro de Fórmula E uma pintura muito semelhante à da temporada passada, com o vermelho característico e o mesmo desenho de flor de cerejeira (símbolo relacionado ao Japão) nos sidepods e, desta vez, nas flaps da tampa do motor. Entre as mudanças, o novo Gen3 também se destaca pelas formas da maioria dos elementos da parte dianteira.

Além disso, a decoração inclui a legenda e-4ORCE, já que o novo carro da F-E, com tração nas quatro rodas, permite a incorporação desse sistema nos carros de rua da Nissan.

A 11ª edição começa com os testes de pré-temporada de 4 a 7 de novembro no circuito Ricardo Tormo, em Cheste, Valência e com o primeiro ePrix em São Paulo, no dia 7 de dezembro.

A próxima temporada parece que será emocionante para a Nissan, depois de um 2024 em que eles acumularam sete pódios, duas pole positions e duas vitórias para terminar em quarto lugar entre os pilotos e as equipes com Oliver Rowland, bem como em terceiro entre os construtores.

O piloto britânico não compareceu à apresentação por motivos pessoais, mas estava presente Norman Nato, que retorna à sua antiga equipe em 2022 para substituir o argentino Sacha Fenestraz, em uma formação inédita de dois pilotos que estavam na equipe, saíram e voltaram.

O francês confirmou que usará seu número #17 no carro, deixando o clássico Nissan #23 (2 é japonês para Ni e 3 para San) para ser usado por Rowland.

Além de revelar Nato e seu novo design, a Nissan anunciou sua nova parceria como principal parceiro da Electromin (fornecedora de soluções de mobilidade no Oriente Médio), que substitui a Shell como parceira da Nissan e assume seu lugar tanto no carro quanto no macacão.

"Estamos entusiasmados com a nova temporada e temos trabalhado arduamente para nos familiarizarmos com o carro GEN3 Evo", disse Tommaso Volpe, gerente geral e chefe de equipe da Nissan Fórmula E. "Tudo tem corrido bem até agora e estamos ansiosos para entrar na pista em Valência".

Quanto aos pilotos, ele disse: "Norman se adaptou muito rapidamente, ele já conhecia a maior parte da equipe, o que tornou as coisas mais fáceis do que o normal. Junto com Oli, estamos confiantes de que temos uma equipe forte, pronta para lutar por vitórias e pódios na próxima temporada. Estamos totalmente concentrados em melhorar a cada passo e retomar o caminho de onde paramos há alguns meses, pois nosso objetivo é lutar pelo topo na 11ª temporada".

Embora não estivesse no palco ou no evento, Rowland, que conquistou as duas vitórias da Nissan na Temporada 10 e cinco dos sete pódios, disse no comunicado: "Foi bom recarregar as baterias depois de um ano agitado, mas continuei a me preparar para a Temporada 11, certificando-me de que estou em boa forma física e mental".

'Há algumas áreas que precisam ser atualizadas com o GEN3 Evo, incluindo a tecnologia de tração nas quatro rodas, mas tentaremos aprimorar tudo e estaremos prontos para lutar desde a primeira corrida".

Por fim, o recém-retornado Nato concluiu: "Estou muito feliz por estar de volta à equipe Nissan e me senti imediatamente à vontade com o carro, o simulador e a equipe. O design atualizado do carro é realmente ótimo, ele mantém nossa identidade japonesa e os fãs adoram, o que nos torna tão reconhecíveis na pista. Estou ansioso para dar início a esta era GEN3 Evo no teste de Valência, antes de viajarmos para o Brasil para a abertura da temporada".

