O conceito Attack Charge da Fórmula E finalmente será testado em uma corrida simulada durante os testes de pré-temporada no próximo mês, com a FIA afirmando que a "tecnologia está funcionando".

Uma das sagas mais longas da era Gen3 da F-E envolveu os pitstops de carregamento rápido, que podem aparecer no final desta temporada, já tendo sido testados extensivamente durante as pausas pelas equipes.

O conceito, no qual os pilotos teriam que parar durante uma corrida por aproximadamente 30 segundos e receber uma carga de energia igual a 10% da bateria, foi inicialmente programado para o início da era Gen3 em 2023.

Essa data foi adiada em um ano devido à introdução dos novos carros, o que sobrecarregou as peças disponíveis e a infraestrutura geral da F-E. Os testes da tecnologia foram realizados em vários pontos da última temporada em sessões de treinos oficiais.

O carregamento rápido, que poderia ter um grande impacto para os consumidores de veículos elétricos se fosse bem-sucedido, nunca foi implementado em uma corrida devido a problemas de confiabilidade que, desde então, foram resolvidos antes da era do Gen3 Evo.

"Ele veio com grandes desafios; não está apenas ultrapassando os limites do carregador, mas também da bateria", disse Pablo Martino, chefe do campeonato da FIA para a F-E, ao Motorsport.com.

"Durante todo o período de verão deste ano, os fabricantes tiveram acesso a essa tecnologia e, por isso, fizeram testes com ela".

"Eles já realizaram uma quantidade bastante relevante de carregamento. A tecnologia está lá, a tecnologia está funcionando. Há apenas algumas correções operacionais que precisam ser feitas, mas nada relacionado ao aspecto técnico".

"Sobre como o sistema é operado, essa parte é algo que está atualmente na última fase de aprovação, digamos, em termos de tecnologia".

As equipes puderam usar os propulsores de carga durante os testes para trabalhar no procedimento a partir de uma perspectiva operacional, com mais testes agora definidos para ocorrer nos testes de pré-temporada em Valência.

O teste de quatro dias, que começa em 4 de novembro, incluirá uma corrida simulada com os pitstops de carregamento rápido, dando às equipes e à FIA a chance de ver a tecnologia usada em uma situação dinâmica de corrida.

As equipes simularam pitstops durante a mesma corrida na pré-temporada do ano passado, mas a tecnologia não foi usada devido à falta de confiabilidade e às preocupações com a segurança na época.

"Do ponto de vista operacional, estamos bem próximos", acrescenta o engenheiro-chefe da McLaren, Albert Lau.

"Mas ainda não tivemos, eu acho, o volume de cargas de impulso que, para mim, o tornaria suficiente para nos dar a certeza de que está tudo bem".

"Estamos falando de uma carga de combustível por corrida, por carro, e você soma tudo isso; você precisa de centenas de cargas de combustível aprovadas antes de entrar em uma temporada".

"Você não vai para Le Mans e faz um teste de 24 horas. Você faz um teste de 36 horas antes e é a mesma coisa para isso".

No entanto, mesmo que a tecnologia se mostre confiável e as equipes estejam preparadas para utilizá-la operacionalmente, não há garantia de que ela será implementada na próxima temporada.

Martino admite que será necessário realizar mais simulações e pesquisas para garantir que a inclusão do procedimento em uma corrida não diminuirá o espetáculo nem criará problemas adicionais.

"Há também um exercício que precisa ser compreendido, que é como essa carga de ataque afeta a corrida", disse ele.

"Isso é algo que precisa ser capturado, portanto, mesmo que a tecnologia esteja disponível, precisamos entender o que vai acontecer nas corridas. Isso também será levado em conta para uma decisão final".

