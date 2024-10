F-E: ERT é renomeada como Kiro Race e usará unidades da Porsche

A equipe ERT de Fórmula E, antigo time de Sergio Sette Câmara, foi adquirida por novos proprietários americanos e passou por uma reformulação de marca para a próxima temporada, na qual correrá sob a bandeira da Kiro Race Co e usará unidades de potência da Porsche.

A equipe foi adquirida pela empresa de investimentos com sede nos Estados Unidos, a The Forest Road Company, por meio de capital adicional de David Kaplan e Bennett Rosenthal, cofundadores da Ares Management, e correrá sob uma licença americana para a campanha de 2024/25, que começa com os testes de pré-temporada em Valência no próximo mês.

A empresa manterá sua base em Silverstone e também anunciou uma nova parceria técnica com a Porsche, operando o trem de força 99X Electric da fabricante alemã, que foi renomeado para 99X Electric WCG3.

A unidade passará por uma atualização antes da nova era Gen3 Evo, mas será essencialmente uma especificação mais antiga do que as usadas pela equipe de fábrica e pela equipe cliente Andretti, enquanto a Porsche será a única fabricante a fornecer três equipes no grid.

"Este é realmente um momento histórico para nossa equipe", disse o diretor da equipe, Alex Hui.

"Trazer um grupo de gestão de ativos com sede nos EUA, como a Forest Road, para a Fórmula E é uma prova do crescimento da série e do potencial da nossa equipe".

"Seu investimento nos permite construir com confiança para o futuro e competir no mais alto nível. Estamos entusiasmados em trabalhar com eles e com a Porsche Motorsport para atingir nossos objetivos".

Sergio Sette Camara, Equipe de Fórmula E da ERT, ERT X24 Dan Ticktum, Equipe de Fórmula E da ERT, ERT X24 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

A ERT, que significa Electric Racing Technologies, entrou oficialmente para o grid antes da temporada 2023/24, depois que a equipe anteriormente conhecida como NIO 333 encerrou sua colaboração com a fabricante chinesa NIO.

Antes disso, a equipe existia sob vários disfarces desde a formação do campeonato totalmente elétrico em 2014-15, que incluía a NEXTEV/Team China Racing, que conquistou o título inaugural de pilotos com Nelson Piquet Jr.

A equipe teve dificuldades de desempenho na última temporada, terminando em 11º e último lugar na classificação das equipes com Dan Ticktum e Sergio Sette Câmara, com o quarto lugar do primeiro em Misano como o melhor resultado da corrida.

A Kiro Race continua sendo a única equipe do grid que ainda não anunciou sua formação de pilotos para a próxima temporada, mas isso será confirmado nas próximas semanas.

Jeff Dodds, CEO da Fórmula E, acrescentou: "Este é um desenvolvimento fantástico para a Fórmula E e para a Kiro Race Co".

"Ele marca a entrada de um sofisticado grupo de investidores com um sólido histórico no setor de esportes e entretenimento".

"Esse investimento na equipe e em seus ambiciosos novos proprietários nos ajudará a continuar a expandir o campeonato e torná-lo mais atraente para os fãs e parceiros em todo o mundo".

Martín x Bagnaia: QUEM SAI CAMPEÃO? Papo com Alan Douglas, ANÚNCIO, Moto1000GP, REVOLUÇÃO NO MERCADO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Martín x Bagnaia: QUEM SAI CAMPEÃO? Papo com Alan Douglas, ANÚNCIO, Moto1000GP, REVOLUÇÃO NO MERCADO

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!