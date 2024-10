A Fórmula E anunciou uma sanção às equipes da Nissan e da Jaguar por terem violado o teto orçamentário da temporada 2022-23 da categoria, com ambas sendo forçadas a perder parte do tempo de pista dos testes de Valência no fim de outubro.

Depois de concluir a análise da documentação de todas as 11 equipes da F-E, a FIA anunciou na quarta-feira que constatou que a Jaguar e a Nissan violaram o limite de custo máximo de 13,6 milhões de euros (R$84 milhões).

A Nissan esteve 1,96% acima do teto (269.252 euros / R$1,65 milhão), enquanto a Jaguar excedeu o limite em 0,6% (88.883 euros / R$547 mil), com as duas equipes sendo forçadas a perder as três horas iniciais dos testes de pré-temporada em Valência, em 4 de novembro, como punição.

Isso significa que Oliver Rowland e Norman Nato, da Nissan, bem como Mitch Evans e Nick Cassidy, da Jaguar, ficarão de fora da sessão da tarde, enquanto as equipes também foram multadas em 300 mil e 100 mil euros, respectivamente.

"A administração do teto orçamentário reconheceu que elas [Jaguar e Nissan] agiram de forma cooperativa durante todo o processo de revisão e procuraram fornecer informações e provas adicionais quando solicitadas em tempo hábil", de acordo com um comunicado da FIA.

"Sendo este o primeiro ano de aplicação integral do Regulamento Financeiro e não havendo nenhuma acusação ou evidência de fatores agravantes ou que elas tenham procurado, em qualquer momento, agir de má-fé, desonestamente ou de forma fraudulenta, e nem ocultaram intencionalmente qualquer informação da Administração do Limite de Custos, tomou-se esta decisão".

Norman Nato, Equipe de Fórmula E da Nissan, Nissan e-4ORCE 04 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

Um Acordo de Violação Aceita (AVA) foi assinado pela Nissan e pela Jaguar em 15 de outubro, confirmando que as equipes aceitaram as conclusões, bem como as punições esportivas e financeiras. A Nissan ficou em sétimo lugar no campeonato de equipes da temporada 2022-23, que foi o primeiro ano das novas regulamentações financeiras da F-E e do carro Gen3.

"A Equipe Nissan determinou que essas pequenas violações estão exclusivamente relacionadas ao processo de interpretação e adaptação dos novos Regulamentos Financeiros em um momento em que a equipe também enfrentava desafios específicos ligados à sua mudança de propriedade, reestruturação completa e realocação", diz um comunicado da Nissan.

"Desde então, a Nissan colocou em prática todas as precauções necessárias para evitar esses tipos de erros de cálculo e descuidos no futuro."

A Jaguar terminou a temporada 2022-23 como vice-campeã de equipes, perdendo para a Envision, sua cliente, enquanto Evans brigou pelo título entre os pilotos.

"É um processo extremamente complexo e, embora a Jaguar Racing sempre tenha agido de boa fé, com honestidade, integridade e em um espírito de transparência e cooperação, reconhecemos que erros de arquivamento de procedimentos levaram a uma pequena violação de gastos excessivos", diz um comunicado da Jaguar.

"Após consultar a FIA, acreditamos que, se tivéssemos feito o registro corretamente, estaríamos em total conformidade com o limite de custos das equipes e a pequena violação de gastos excessivos não teria ocorrido. Infelizmente, entendemos que uma nova apresentação não é permitida pelos regulamentos atuais e, portanto, devido a esses erros de procedimento não intencionais, estamos em uma posição de gastos excessivos muito pequena.

"Em nenhum momento buscamos ou obtivemos uma vantagem técnica ou esportiva, como pode ser visto e confirmado pelas conclusões da Administração do Teto Orçamentário e pela natureza da AVA. Continuaremos a trabalhar em estreita colaboração com a FIA no desenvolvimento e aplicação do limite de custos e no melhor interesse da Fórmula E - o pináculo das corridas elétricas".

