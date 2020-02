O chassi do atual carro da Fórmula E, o Gen2, foi revelado pela primeira vez em janeiro de 2018 antes de um ciclo planejado de três anos, mas em dezembro foi definido que esse período seria estendido para quatro.

Agora, ele recebeu uma atualização, semelhante às atualizações de asa dianteira do carro de primeira geração na terceira temporada.

As mudanças do design do Gen2 EVO incluem uma asa dianteira com novo perfil, uma nova asa traseira e a introdução de uma barbatana - mais comumente chamada de barbatana de tubarão - na traseira.

O carro foi apresentado digitalmente nesta terça-feira (04) e, assim como o Gen2 original, fará seu lançamento ‘físico’ no Salão Internacional do Automóvel de Genebra em 3 de março.

Alejandro Agag, fundador e presidente da Fórmula E, disse: “O Gen2 já se destaca como um dos carros de corrida mais marcantes a entrar na pista e, como o nome indica, o Gen2 EVO é outra evolução do design diferenciado.”

“Como fizemos com o carro de primeira geração, o Gen2 EVO recebeu uma carroceria com novo perfil para torná-lo mais elegante e ágil.”

“Seu design futurista mostra mais uma vez a Fórmula E como a categoria de inovação em avanços tecnológicos e aparência.”

Espera-se que as mudanças na asa dianteira e a remoção dos arcos das rodas ajudem a F-E a se tornar mais "autopunitiva" para reduzir os contatos entre os carros.

O atual design da Spark Racing Technologies é visto como muito robusto, com os carros não quebrando e os pilotos não perdendo desempenho após batidas.

Isso levou a uma discussão em torno da consistência das penalidades, com um sistema de aviso verbal de 'cartão amarelo' criado no ano passado.

O presidente da FIA, Jean Todt, acrescentou: “A Fórmula E está apenas na sexta temporada, mas a tecnologia nele percorreu um longo caminho e pode beneficiar todos os usuários de estrada.”

“Estou satisfeito que, ao passar para o status de campeonato mundial, vemos uma evolução adicional do carro, com um novo visual empolgante.”

“É essa abordagem progressiva que contribuiu para a expansão do grid e o aumento da competitividade do campeonato, que está abrindo caminho para o futuro da mobilidade urbana sustentável.”

O carro Gen2 EVO mantém o mesmo hardware obrigatório de antes, incluindo a bateria McLaren Applied Technologies e os pneus Michelin para todas as condições meteorológicas, de 18 polegadas.

Confira as imagens do novo carro