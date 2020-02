A epidemia do coronavírus, iniciada na China e que tem se espalhado pelo mundo nas últimas semanas, tem mexido com o mundo do automobilismo. Para o mundo da Fórmula E, o surto mexeu não só com seu calendário, mas mexeu também com a rotina da NIO 333, equipe chinesa que disputa a categoria desde a sua temporada inaugural.

Para a próxima etapa, na Cidade do México, a NIO 333 está tomando precauções para garantir a segurança de sua equipe e das demais pessoas envolvidas na realização do ePrix.

Nesta terça-feira (04), a equipe chinesa lançou um comunicado falando sobre a situação de seus membros. O piloto chinês Ma Qinghua chegou à cidade no dia 2 de fevereiro, e para agir “de maneira responsável em relação ao campeonato e às pessoas envolvidas na Fórmula E”, ele se colocou em uma quarentena, de duas semanas de duração.

O impacto do coronavírus, declarado pela Organização Mundial da Saúde como uma emergência de saúde pública, já forçou a F-E a adiar oficialmente a corrida em Sanya. Embora a F-E não tenha proposto uma data adiada para a corrida, com cancelamento total ou a adição de uma segunda corrida em Nova York também em discussão, a declaração da NIO acrescentou que a equipe aguardava o retorno da etapa chinesa ao calendário deste ano.

"Estamos ansiosos para ter o ePrix de Sanya de volta ao calendário do campeonato Fórmula E de 2019-2020 assim que a situação melhorar e esperamos apoiar a China nesta luta crítica e ter um forte desempenho na pista".

A equipe também ressaltou que seus componentes estavam em boas condições após retornar do ePrix de Santiago para Xangai, quando comemoraram o Ano Novo Chinês.

"Todas os membros chineses da NIO 333 comemoraram o feriado do Ano Novo Chinês após o ePrix de Santiago", disse o comunicado.

“Todos os membros permaneceram em casa em Xangai durante o feriado prolongado, em resposta aos conselhos do governo sobre o surto de coronavírus. Todos estão bem e saudáveis, se preparando a próxima etapa na Cidade do México."

A etapa da Cidade do México da Fórmula E está marcada para o dia 15 de fevereiro, no Autódromo Hermanos Rodríguez, em um traçado diferente do utilizado pela F1.

