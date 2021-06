Os organizadores da Fórmula E estão com um plano “muito agressivo” para introduzir uma categoria elétrica de acesso, apesar da "dura parada” trazida pela pandemia.

Uma vez que o Jaguar I-Pace eTrophy foi descartado antes da temporada de 2021 devido principalmente à dificuldade financeira criada pela Covid-19, a F-E ficou sem uma categoria de apoio.

No entanto, os planos para reforçar a programação para cada fim de semana estão em andamento, incluindo a proposta de uma corrida de celebridades no e-Prix de Vancouver em julho de 2022.

Além disso, o cofundador e chefe do campeonato, Alberto Longo, disse ao Motorsport.com que a categoria está trabalhando para criar uma categoria de acesso totalmente elétrica.

“Obviamente, planejamos ter uma categoria de acesso para a Fórmula E. Precisamos eletrificar, começando até mesmo do kart", disse.

“Temos metas muito agressivas e muito claras com relação a isso."

“Obviamente, a Covid-19 tem sido uma espécie de dura parada em todos esses planos por razões óbvias."

“Mas ainda estamos trabalhando nisso e, com sorte, em um futuro muito próximo, começaremos a ter diferentes campeonatos sob a Fórmula E.”

Nelson Piquet Jr., Jaguar Racing I-TYPE 3 and Jaguar I-Pace eTrophy Photo by: Jaguar Racing

Longo minimizou a ideia de usar os Gen1, primeira geração de carros da categoria, destacando seu significado histórico e as despesas para restaurá-los e mantê-los como as maiores barreiras.

“Os carros Gen1 no momento, não todos, mas alguns deles, estão agora sob propriedade dos colecionadores."

“Eles realmente queriam ter um pedaço da história, que é o carro Gen1."

“Sua manutenção também é cara. Temos que seguir um caminho mais eficiente. ”

Em memória de seu falecido pai, Adrian Campos Jr realizou voltas de demonstração no e-Prix de Valência no carro vencedor do título Gen1 do campeão da temporada inaugural da F-E Nelsinho Piquet.

Longo acrescentou: “Mas por que não? Não dizemos não a nada. Eles estão ali. Temos o suficiente para lançar um campeonato diferente."

“Não é o plano, mas usá-los ou não é outra coisa. Mas, obviamente, fazer uma categoria de acesso para a Fórmula E é nosso objetivo", concluiu.

Félix da Costa diz que Marko é "MATADOR" implacável e fala sobre 'CHANCE PERDIDA’ na F1

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #110 - Erro de Hamilton mostra um campeão sob pressão?

Your browser does not support the audio element.

.