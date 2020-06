Fórmula E: Werhlein anuncia saída imediata da equipe Mahindra

Pascal Werhlein não correrá mais pela Mahindra na Fórmula E. O anúncio foi feito pelo piloto nesta segunda-feira, via Instagram. O alemão fazia sua segunda temporada com a equipe indiana na categoria de monopostos elétricos.

"De hoje em diante não farei mais parte da Mahindra Racing. Meu interesse era concluir a temporada, mas a situação atual não permitiu. Não posso dizer muito sobre o meu futuro, mas vou mantê-los informados", escreveu Werhlein.

O piloto da Alemanha, que também passou pela Fórmula 1 entre 2016 e 2017 com as equipes Manor e Sauber, ainda agradeceu os fãs no comunicado: "Obrigado a todos pelo seu apoio e os verei nas pistas novamente".

Na Fórmula E, Werhlein participou de 17 corridas, conquistando uma pole position, um pódio e três voltas mais rápidas com a Mahindra. Ele foi o 12º na temporada passada e ocupa o 14º posto no atual campeonato, tendo terminado o ePrix de Santiago, no Chile, em quarto.

GALERIA: Confira quem são todos os pilotos da sexta temporada da Fórmula E

Galeria Lista Audi - Lucas Di Grassi 1 / 35 Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images Audi - Daniel Abt 2 / 35 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Lucas Di Grassi, Audi Sport ABT Schaeffler, Audi e-tron FE06 3 / 35 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Porsche - Neel Jani 4 / 35 Foto de: Porsche Porsche - Andre Lotterer 5 / 35 Foto de: Porsche Motorsport Neel Jani, Tag Heuer Porsche, Porsche 99x Electric 6 / 35 Foto de: Dan Bathie / Motorsport Images Techeetah - Jean-Eric Vergne 7 / 35 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Techeetah - Antonio Felix da Costa 8 / 35 Foto de: Techeetah Antonio Felix da Costa, DS Techeetah, DS E-Tense FE20 9 / 35 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Virgin - Robin Frijns 10 / 35 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Virgin - Sam Bird 11 / 35 Foto de: Dan Bathie / Motorsport Images Robin Frijns, Envision Virgin Racing, Audi e-tron FE06 12 / 35 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Venturi - Felipe Massa 13 / 35 Foto de: Malcolm Griffiths / Motorsport Images Venturi - Edoardo Mortara 14 / 35 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Venturi Racing 15 / 35 Foto de: FIA Formula E Nissan - Sébastien Buemi 16 / 35 Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images Nissan - Oliver Rowland 17 / 35 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Nissan e.Dams, Nissan IMO2 18 / 35 Foto de: Nissan Motorsports Mahindra - Jerome d'Ambrosio 19 / 35 Foto de: XPB Images Pascal Wehrlein, Mahindra Racing, M6Electro 20 / 35 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Mercedes - Nyck de Vries 21 / 35 Foto de: Mercedes-Benz Mercedes - Stoffel Vandoorne 22 / 35 Foto de: Mercedes-Benz Stoffel Vandoorne, Mercedes Benz EQ Formula, EQ Silver Arrow 01 23 / 35 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images BMW - Maximilian Günther 24 / 35 Foto de: BMW BMW - Alexander Sims 25 / 35 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images Maximilian Günther, BMW I Andretti Motorsports, BMW iFE.20 26 / 35 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Dragon - Brendon Hartley 27 / 35 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Dragon - Nico Müller 28 / 35 Foto de: Dragon Racing Nico Müller, Dragon Racing, Penske EV-4 exits the pit lane 29 / 35 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Jaguar - James Calado 30 / 35 Jaguar - Mitch Evans 31 / 35 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images James Calado, Jaguar Racing, Jaguar I-Type 4 in the pit lane 32 / 35 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images NIO - Oliver Turvey 33 / 35 Foto de: Dan Bathie NIO - Ma Qinghua 34 / 35 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Oliver Turvey, NIO 333, NIO FE-005 35 / 35 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images

Live do Lucas di Grassi: bastidores de F1, rivalidade com Nelsinho, F-E e Le Mans

PODCAST Motorsport.com entrevista Rubens Barrichello; confira o bate-papo

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: