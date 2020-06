Chegou ao fim neste domingo a primeira edição do Race at Home Challenge, campeonato virtual da Fórmula E com os pilotos da categoria.

Após ter caído para a segunda posição na tabela de pontos no sábado, Stoffel Vandoorne terminou na segunda colocação da prova decisiva deste domingo pra se tornar o grande campeão do torneio beneficente, em uma parceria da Motorsport Games com a UNICEF.

Vandoorne conseguiu escapar ileso da grande confusão do início da prova e viu pelo retrovisor virtual seu grande rival, Pascal Wehrlein, ser coletado em um acidente que envolveu Sebastien Buemi e Edoardo Mortara, na curva 3 na primeira volta. O alemão bem que tentou se recuperar depois, mas a nona colocação não foi suficiente.

O vencedor da corrida de Berlim, no traçado do aeroporto de Tempelhof, foi Oliver Rowland. Maximilian Guenther completou o pódio.

Felipe Massa foi o melhor brasileiro da prova, terminando na oitava posição. Lucas di Grassi, oficialmente, foi o 19º.

Confira a pontuação final do Race at Home Challenge

1 Stoffel Vandoorne 154 pontos

2 Pascal Wehrlein 130

3 Oliver Rowland 122

4 Maximilian Guenther 118

5 Edoardo Mortara 59

6 Robin Frijns 50

7 James Calado 41

8 Neel Jani 35

9 Antonio Felix da Costa 30

10 Sebastien Buemi 29

11 Nico Muller 29

12 Oliver Turvey 23

Entrevista com Lucas di Grassi: bastidores de F1, rivalidade com Nelsinho, F-E e Le Mans

PODCAST: Entrevista com Rubens Barrichello: os bastidores da carreira do recordista de provas da F1