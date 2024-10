Ainda não foi confirmado oficialmente pela Yamaha, mas tem sido um 'segredo aberto' há semanas: Augusto Fernandez, que perderá seu lugar como piloto regular na MotoGP no final da temporada de 2024, apoiará o desenvolvimento da M1 como um novo piloto de testes da Yamaha no futuro.

A situação na equipe de testes da Yamaha tem sido difícil há meses. Fabio Quartararo descreve abertamente a situação como "uma grande bagunça".

Por quê? O piloto de testes oficial Cal Crutchlow ainda não voltou a pilotar desde sua operação no pulso na primavera. Remy Gardner completou algumas das participações como 'coringa' que foram originalmente planejadas para Crutchlow (Silverstone e Motegi), enquanto outras foram completamente canceladas (Mugello e Misano).

Durante os testes, aos quais a Yamaha tem direito em grande escala graças às regras de concessão, Crutchlow foi representado pelos pilotos regulares Fabio Quartararo e Alex Ríns, por um lado, e Andrea Dovizioso, que retornou da aposentadoria em curto prazo, por outro.

"Além dos testes privados, Alex e eu também tivemos que testar nos finais de semana de corrida. Isso não foi fácil", disse Quartararo, falando por si mesmo e pelo companheiro de equipe, Rins.

Para o futuro, o campeão de 2021 espera mais estabilidade na equipe de testes em termos de todo o programa da Yamaha, ou seja, quando Augusto Fernandez começar a trabalhar: "Augusto ainda não está confirmado, mas parece bom".

E Quartararo levanta outro ponto que deve facilitar a coleta de dados e percepções sobre a moto da categoria rainha da Yamaha no próximo ano, ou seja, a equipe Pramac Yamaha com Jack Miller e Miguel Oliveira. Os dois novatos da MotoGP terão a mesma especificação técnica da M1 à sua disposição em 2025 que Quartararo e Rins terão na equipe de fábrica.

"Jack e Miguel também estarão na motocicleta de fábrica, o que também ajudará no desenvolvimento. Eu realmente vejo muitas coisas positivas chegando para a Yamaha e estou convencido de que a moto será significativamente melhorada", disse Quartararo.

O novo piloto de testes da Yamaha, Augusto Fernandez, fala de "boas conversas" sobre seu próprio futuro e diz: "Presumo que isso acontecerá. Ainda não está finalizado, mas estamos perto. Felizmente, há apenas pequenas coisas que ainda precisam ser discutidas".

