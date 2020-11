Durante as três primeiras temporadas da Fórmula E, a Audi forneceu suporte técnico para a ABT Schaeffler. Depois que Lucas di Grassi ganhou o título de 2016/2017, a Audi assumiu o controle total da equipe para a temporada seguinte e venceu o campeonato de equipes. Mas nos dois anos subsequentes, caiu para segundo e depois para sexto lugar na classificação.

Nas três temporadas mais recentes, a equipe da Audi trabalhou para otimizar a unidade atual inicialmente desenvolvida pela ABT Schaeffler, mas agora mudou para sua própria configuração.

O projeto básico levou dois anos e é descrito como um dos "projetos mais desafiadores e intensivos de todos os tempos".

Tristan Summerscale, líder do projeto de F-E da Audi Sport, disse: “Alcançamos uma eficiência geral de mais de 95% para nosso trem de força. A nova unidade inversora MGU tem uma eficiência de até mais de 97% em todas as condições de direção relevantes.”

“Se você comparar nosso MGU com um motor de combustão interna fornecendo uma potência comparável de 250 kW, nossa eficiência não é apenas duas vezes maior, mas nosso peso de menos de 35 quilos também é muito mais leve.”

Nesta quinta-feira (26) foi divulgado o layout. Confira como ficou o novo carro que Lucas di Grassi e René Rast guiarão na próxima temporada da F-E.

Audi Sport ABT Schaeffler, Audi e-tron FE07 1 / 7 Foto de: Audi Sport Audi Sport ABT Schaeffler, Audi e-tron FE07, Audi MGU05 2 / 7 Foto de: Audi Sport Audi Sport ABT Schaeffler, Audi e-tron FE07 3 / 7 Foto de: Audi Sport Audi e-tron FE07, Audi MGU05 4 / 7 Foto de: Audi Communications Motorsport Lucas di Grassi, Audi Sport ABT Schaeffler, Audi e-tron FE07 5 / 7 Foto de: Audi Communications Motorsport Lucas di Grassi, Audi Sport ABT Schaeffler, Audi e-tron FE07 6 / 7 Foto de: Audi Communications Motorsport René Rast, Audi Sport ABT Schaeffler, Audi e-tron FE07 7 / 7 Foto de: Audi Communications Motorsport

Dança dos assentos

Nesta semana o mercado da Fórmula E foi agitado com o anúncio das novidades da Mahindra. A equipe terá Alex Lynn e Alexander Sims. Já a NIO 333 assinou com Tom Blomqvist, para ser parceiro de Oliver Turvey na próxima temporada.

Os anúncios chegaram na esteira de outra novidade, com Sérgio Sette Câmara fazendo a temporada completa na Dragon/Penske e na manutenção da dupla da Techeetah, com os campeões Jean-Eric Vergne e António Felix da Costa.

