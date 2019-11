Com um terceiro lugar e a décima vitória entre os estreantes, o paulista Caio Collet encerrou neste sábado a disputa da temporada 2019 da Fórmula Renault Eurocup. Correndo pela equipe francesa R-ace GP, Collet já chegou ao circuito Yas Marina, em Abu Dhabi, como campeão entre os novatos, depois de ter garantido o título na etapa de Hockenheim.

Na rodada dupla de Abu Dhabi, Collet enfrentou algumas dificuldades, principalmente nos classificatórios, mas exibiu boa performance e ganhou posições nas corridas.

Na sexta-feira, na disputa da prova 1, que marcou a primeira corrida da história da categoria realizada à noite, o piloto largou em 11º e completou a prova na oitava colocação.

O brasileiro partiu da sexta posição na corrida 2, assumiu o quinto posto logo após a largada e, na segunda volta, fez uma manobra arrojadas para ganhar duas posições de uma vez, ultrapassando Oscar Piastri e Matteo Nannini. Collet cruzou a linha de chegada em terceiro no geral e foi o vencedor entre os estreantes.

“É muito bom poder terminar a temporada no pódio. Nossa equipe merecia este resultado e estou feliz por isso”, comemorou Collet. “Tivemos algumas dificuldades nos classificatórios, cometi alguns erros e tenho certeza de que nosso potencial era bem maior do que mostramos no fim de semana”, completou o brasileiro.

“Sem dúvida, foi uma temporada de muito aprendizado. Tenho certeza de que toda a equipe e eu fizemos um bom trabalho este ano. Gostaria de agradecer a todos que me apoiaram e torceram por mim. Agora é hora de começar a pensar em 2020, mas também estou ansioso para participar do ‘F1 Festival’ com a Renault em São Paulo e acompanhar o GP do Brasil nos boxes da equipe”, completou Collet, que é integrante do programa Renault Sport Academy.

O brasileiro encerrou a temporada com 10 vitórias entre os estreantes nas 20 corridas do ano. No geral, foram seis pódios: Terceiros lugares em Mônaco, Nurburgring, Hockenheim (2x), Abu Dhabi e um segundo em Spa.

Collet foi campeão entre os estreantes, somando mais que o dobro de pontos do segundo melhor novato. Na classificação geral, o brasileiro ficou em quinto lugar.

No dia 9 de novembro, Collet participará do "F1 Festival – Senna Tribute", guiando um dos carros da Renault de F-1 no parque do Ibirapuera. O piloto também acompanhará todo o final de semana do GP brasileiro nos boxes do time.

Os resultados em Abu Dhabi (Top-10):

Corrida 1 / Sexta-feira

1 #1 O.Piastri (R-ace GP) 15 voltas em 33min44s429

2 #11 V.Martins (MP Motorsport) + 1.201

3 #12 L.Colombo (MP Motorsport) + 8.202

4 #3 A.Smolyar (R-ace GP) + 12.152

5 #33 S. Fernandez (Arden) + 12.821

6 #41 K. Maini (M2 Competition) + 17.060

7 #31 P. Pasma (Arden) + 17.793

8 #2 C.Collet (R-ace GP) + 18.233

9 #18 A. Cordeel (MP Motorsport) + 20.892

10 #15 M. Nannini (MP Motorsport) + 21.606

Corrida 2 / Sábado

1 #11 V.Martins (MP Motorsport) 15 voltas em 32min28s822

2 #12 L.Colombo (MP Motorsport) + 4.961

3 #2 C.Collet (R-ace GP) + 10.267

4 #1 O.Piastri (R-ace GP) +12.241

5 #15 M. Nannini (MP Motorsport) +14.152

6 #3 A.Smolyar (R-ace GP) + 17.793

7 #33 S. Fernandez (Arden) + 18.569

8 #31 P. Pasma (Arden) + 20.514

9 #18 A. Cordeel (MP Motorsport) + 24.581

10 #72 X. Lloveras (GRS) + 26.725

Veja a classificação final do campeonato 2019 (Top-10):

1 Oscar PIASTRI 320

2Victor MARTINS 312,5

3 Alexander SMOLYAR 255

4 Lorenzo COLOMBO 214,5

5 Caio COLLET 207 *

6 Kush MAINI 102 *

7 Ugo DE WILDE 81 *

8 Petr PATCEK 70 *

9 Sebastian FERNANDEZ 68

10 Patrik PASMA 65 *

*Estreantes

Veja imagens de Collet na Fórmula Renault Eurocup 2019:

Galeria Lista Caio Collet e a equipe R-ace GP: título entre os novatos 1 / 22 Foto de: Dutch Photo Agency Piloto fecha o ano com seis pódios no geral 2 / 22 Foto de: Dutch Photo Agency Etapa teve a primeira corrida noturna da história da categoria 3 / 22 Foto de: Dutch Photo Agency Collet vem a SP e estará com a equipe Renault no GP Brasil de F1 4 / 22 Foto de: Dutch Photo Agency Brasileiro encerra a temporada no pódio em Abu Dhabi 5 / 22 Foto de: Dutch Photo Agency Collet teve temporada de destaque na Eurocup 6 / 22 Foto de: DPPI Collet teve temporada de destaque na Eurocup 7 / 22 Foto de: DPPI Collet teve temporada de destaque na Eurocup 8 / 22 Foto de: DPPI Collet teve temporada de destaque na Eurocup 9 / 22 Foto de: DPPI Collet teve temporada de destaque na Eurocup 10 / 22 Foto de: DPPI Collet teve temporada de destaque na Eurocup 11 / 22 Foto de: Dutch Photo Agency Collet teve temporada de destaque na Eurocup 12 / 22 Foto de: Dutch Photo Agency Collet teve temporada de destaque na Eurocup 13 / 22 Foto de: DPPI Collet teve temporada de destaque na Eurocup 14 / 22 Foto de: DPPI Collet teve temporada de destaque na Eurocup 15 / 22 Foto de: DPPI Collet teve temporada de destaque na Eurocup 16 / 22 Foto de: DPPI Collet teve temporada de destaque na Eurocup 17 / 22 Foto de: DPPI Collet teve temporada de destaque na Eurocup 18 / 22 Foto de: DPPI Collet teve temporada de destaque na Eurocup 19 / 22 Foto de: DPPI Collet teve temporada de destaque na Eurocup 20 / 22 Foto de: Dutch Photo Agency Collet teve temporada de destaque na Eurocup 21 / 22 Foto de: Dutch Photo Agency Collet teve temporada de destaque na Eurocup 22 / 22 Foto de: Divulgacao

