Lewis Hamilton pode sair do GP México como hexacampeão mundial de Fórmula 1. No entanto, Valtteri Bottas conseguiu dificultar um pouco a vida do companheiro ao vencer a última corrida, em Suzuka. Para erguer a taça, o britânico dependerá do desempenho do finlandês.

A dupla Hamilton - Bottas garantiu o título mundial de construtores de 2019 para a Mercedes, ao somar 41 pontos no Japão, o sexto consecutivo da equipe, que igualou o recorde da dinastia Ferrari - Schumacher.

Pódio é obrigatório para título no México

Com 64 pontos de vantagem, Hamilton precisa somar 14 a mais que Bottas no México para garantir o título, pois dessa forma alcançaria 78 de vantagem, mesma pontuação que o finlandês alcançaria se vencesse as três provas finais.

Tendo em vista que o quarto colocado pode somar no máximo 13 pontos em uma corrida, sendo 12 da posição de chegada e mais um se fizer a melhor volta, Hamilton precisa obrigatoriamente terminar a corrida entre os três primeiros.

O ponto extra pela volta mais rápida pode ser decisivo. Veja cenários em que Bottas faz a volta mais rápida ou que nenhum dos dois alcance a marca:

Se Hamilton terminar em: Bottas pode chegar no máximo em: 1º 5º 2º 8º 3º 10º

No entanto, se Hamilton fizer a volta mais rápida da corrida, a conquista se torna um pouco mais fácil.

Se Hamilton terminar em: Bottas pode chegar no máximo em: 1º 4º 2º 8º 3º 9º Hamilton larga à frente de Bottas no México

Depois de Max Verstappen receber uma punição por ignorar bandeiras amarelas, Hamilton ganhou uma posição e largará em terceiro. Enquanto isso, Bottas parte da sexta posição. Veja como ficou o grid de largada completo:

