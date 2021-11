Como acompanhar 3ª etapa da Le Mans Virtual Series by Motorsport Games

MIAMI - 12 de novembro de 2021 - As 8 Horas de Nürburgring acontecem neste final de semana, que será a corrida mais longa da Le Mans Virtual Series até hoje. Le Mans Virtual Series é uma joint venture entre a Motorsport Games e o Automobile Club de l'Ouest. A terceira das cinco rodadas da temporada 2021-22, que terminará com as 24 Horas de Le Mans Virtual em janeiro de 2022, será o maior desafio até agora para os 114 pilotos profissionais e de simuladores que participam dos 38 protótipos e GTE (lista de inscritos AQUI) no famoso circuito Nordschleife de 21 km na Alemanha. Com mais de 100 curvas, subidas e descidas dramáticas, pontos cegos e uma pequena área de escape, o circuito pode facilmente apanhar até os pilotos mais experientes, para que os telespectadores possam esperar muita ação.

A transmissão ao vivo contará com comentários da voz do Campeonato Mundial de endurance da FIA, Martin Haven, juntamente com Chris McCarthy e Lewis McGlade. A cobertura começará às 09h30 no dia 13 de novembro. Detalhes completos de como acompanhar e sintonizar a transmissão e toda a ação estão detalhados no visual acima e nas informações abaixo.

As duas primeiras etapas do campeonato foram repletas de ação, com corridas próximas e imprevisíveis nas categorias LMP e GTE. O número #4 da Floyd ByKolles Burst atualmente detém uma pequena vantagem de dois pontos no topo da classificação da LMP. No entanto, o vencedor #123 do Spa Team Redline e sua linha de pilotos, incluindo Felix Rosenqvist (Indy) e Bono Huis (campeão do 2021 rFactor2 Formula Pro Series) estarão se esforçando para uma segunda vitória consecutiva. Perseguindo-os de perto está o GPX Rebellion Williams #22, que neste fim de semana terá o piloto reserva da Williams F1, Jack Aitken, em sua formação. Na categoria GTE, é ainda mais perto, com o#91 Porsche Esports Team e o #71 BMW Team Redline empatados na liderança da classificação após uma vitória e um segundo lugar cada. As entradas do Aston Martin, Corvette e Ferrari lutarão por mais pontos neste fim de semana e esta classe provavelmente será mais disputada do que nunca.

A Le Mans Virtual Series reúne pilotos de alto nível da vida real, como Jenson Button, Alex Palou, Stoffel Vandoorne e Louis Deletraz, e alguns dos melhores pilotos de simulação do mundo para competir juntos em cinco corridas de resistência. Cada corrida dura entre quatro e 24 horas de duração, concluindo com as 24 Horas de Le Mans Virtual, que acontecerá ao vivo no Autosport International Show em Birmingham, no Reino Unido, em janeiro de 2022.

As corridas podem ser acompanhadas, ao vivo e ininterruptas, nos seguintes horários:

Sexta-feira, 12 de novembro: (todos os horários de Brasília)

15h - Programa de classificação ao vivo (não disponível no WEC ou nos canais 24 Heures du Mans)

15h10 - 15h30 - GTE classificação

15h40 - 16h - LMP classificação

Sábado, 13 de novembro:

6h - 8h – Warm up

9h30 - Show da Le Mans Virtual Series ao vivo

10h - 8 horas de Nürburgring