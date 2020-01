“Heroes”, do mesmo roteirista de “Senna”, é lançado no Motorsport.tv

O Motorsport Network tem o prazer de anunciar que o épico “Heroes” de Manish Pandey, será lançado para uma audiência global no Motorsport.tv a partir de 16 de janeiro de 2020.

“Heroes”, que é o primeiro lançamento de um filme do Motorsport Network, reúne pilotos lendários da F1, 24 Horas de Le Mans e ralis que compartilham histórias nunca antes ouvidas de alegrias e tragédias. O filme estará disponível para exibição na plataforma de vídeos on demand do Motorsport Network, o Motorsport.tv.

Roteirizado e dirigido por Manish Pandey, que escreveu o premiado filme sobre Ayrton Senna, o vídeo de 111 minutos apresenta o bicampeão mundial de Fórmula 1, Mika Hakkinen, Felipe Massa, o nove vezes vencedor de Le Mans, Tom Kristensen e Michele Mouton, ainda a única mulher que venceu títulos mundiais de rali. Todos os quatro também compartilham suas memórias de competir ao lado de heptacampeão da Fórmula 1, Michael Schumacher, cuja história também é contada.

Em dez capítulos, as narrativas entrelaçadas das estrelas do automobilismo são apresentadas em arquivo e em testemunho em primeira mão. Uma das narrativas é a fragilidade humana dos pilotos e Heroes firmou uma parceria oficial com o Institut du Cerveau et da Moelle Epinière (ICM), um dos principais institutos mundiais de pesquisa de cérebro e coluna, que tem um relacionamento duradouro com a Fórmula 1 .

James Allen, presidente do Motorsport Network, disse: “A resposta a Heroes foi extremamente positiva e, ao assistir Mika, Felipe, Michele e Tom compartilharem seus grandes momentos, sucessos, fracassos, lutas pessoais e acidentes com risco de vida, você não pode deixar de se emocionar. A habilidade de Manish, como escritor e diretor, realmente criou algo especial e estamos ansiosos para compartilhar nosso filme com entusiastas do automobilismo e não esportivos.”

Manish Pandey, escritor e diretor, disse: “Como cineasta, é claro, você sonha em criar algo muito especial e 'Heroes' é muito especial, diferente de qualquer documentário. Mas você também quer alcançar o maior número de pessoas possível, e com a potência do Motorsport Network, falando com os fãs do automobilismo, esse é um sonho para qualquer cineasta.”

Para assistir Heroes, assine o Motorsport.tv a partir de US$ 4,99 / €4,50 / £3,99 por mês.

