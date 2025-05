O domingo (5) da etapa de Londrina do Ultimate Drift foi um verdadeiro espetáculo sobre rodas. Desde as primeiras batalhas do Top 32 até a grande final, os pilotos entregaram o máximo de técnica, ousadia e controle em disputas acirradas que prenderam a atenção do público e marcaram a segunda etapa da temporada 2025.

O nível das batalhas foi elevado desde o início do dia. No Top 16, duelos como Juninho x Lucas Rezende, Valentina Piaz x Douglas Gatto e Sheriff Barion x Felipe Medeiros já mostravam que a jornada até o pódio exigiria manobras precisas, tomadas de risco e estratégias milimetricamente calculadas.

As quartas de final reuniram grandes nomes da categoria. Matheus Sartor enfrentou Lúcio Turossi, enquanto Gabriel Pacheco duelou com Gustavinho Radical. Do outro lado da chave, Juninho superou Valentina Piaz e Sheriff Barion levou a melhor sobre Peterson Lima, avançando para a semifinal.

Nas semifinais, o clima de decisão se intensificou. Matheus Sartor venceu um duelo equilibrado contra Gustavinho Radical, enquanto Barion superou Juninho com uma apresentação sólida e experiente. A grande final prometia e cumpriu.

No embate derradeiro entre Sartor e Barion, um incidente durante a primeira volta de liderança, protagonizada por Sartor, interrompeu momentaneamente a disputa. Após o retorno, ambos completaram a batalha com alto nível técnico. Em uma disputa marcada por ousadia, precisão e estratégia, Matheus Sartor foi declarado o vencedor da etapa.

Além da principal, a etapa de Londrina também definiu os campeões das categorias Rookie e Master, consolidando novos talentos e premiando a experiência na pista.

Agora, o próximo compromisso do Ultimate Drift será em Balneário Camboriú, nos dias 28 e 29 de junho, para a terceira etapa da temporada. A expectativa é de mais um show de manobras e disputas acirradas, mantendo o alto nível que vem marcando a edição 2025 da categoria.

Pódios por categoria:

Principal

P1: Matheus Sartor

P2: Sheriff Barion

P3: Juninho

P4: Gustavinho Radical

P5: Gabriel Pacheco

Rookie

P1: Valentina Piaz

P2: Hai Camatti

P3: Gustavo Coronado

P4: Lucas Hanazono

P5: Jorginho

Master

P1: Lúcio Turossi

P2: Marcelo Machado

P3: Pinguim

P4: Sérgio Hanazono

P5: Márcio Kabeça

Destaque adicional para Matheus Sartor, que também foi o piloto com a melhor pontuação no qualify, com 97 pontos, coroando um fim de semana de desempenho impecável.

Matheus Sartor disse: "Conseguimos finalizar o dia com chave de ouro, fomos top qualifying no sábado e hoje vencemos a etapa. Garantimos muitos troféus para casa e, com certeza, é muito bom estar de volta ao topo do pódio. Agora, nosso foco é manter o mesmo ritmo e ir ainda mais fortes para a próxima etapa".

Sheriff Barion disse: "Finalizamos o dia com o segundo lugar nesta etapa do Ultimate Drift e tivemos uma final incrível com o Sartor, demos tudo que tínhamos e só tenho que parabenizar ele por essa batalha emocionante. Agora, vamos para a próxima etapa e, com certeza, com o carro ainda mais potente".

