A Motorsport.tv Brasil traz uma novidade para o público brasileiro! A partir deste fim de semana serão exibidas todas as emoções da Turismo Nacional ao vivo, começando com a etapa de Cascavel, a terceira da temporada 2024.

Com oito etapas previstas para 2024, a TN já passou por Goiânia e Interlagos e tem passagens marcadas por Velocitta, Brasília e três palcos ainda a definir.

Na classe Overall A, Rafa Reis lidera com 109 pontos, apenas um à frente de Pablo Alves, com Arthur Scherer em terceiro com 85, enquanto Daniel Nino (81) e Ernani Kuhn (79) completam o top 5. Já na Overall B é João Cardoso quem está na ponta com 95, contra 69 de Pedro Pinheiro e 60 de Ewerson Dias / Leandro Reis.

A Motorsport.tv Brasil exibe ao vivo as seis corridas do fim de semana em Cascavel.

Confira a programação da Turismo Nacional em Cascavel:

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 10h00 - Treino Livre 2 Sexta-feira 13h00 - Classificação Sexta-feira 16h20 - Corrida 1 Sábado 10h30 Motorsport.tv Brasil Corrida 2 Sábado 10h50 Motorsport.tv Brasil Corrida 3 Sábado 15h55 Motorsport.tv Brasil Corrida 4 Sábado 16h15 Motorsport.tv Brasil Corrida 5 Domingo 09h10 Motorsport.tv Brasil Corrida 6 Domingo 13h45 Motorsport.tv Brasil

