Video

Temporada 2 da A2RL termina de forma dramática Neste fim de semana em Yas Marina, a segunda temporada da Abu Dhabi Racing League (A2RL) chegou a um emocionante desfecho; Daniil Kvyat perseguiu um piloto de IA por 10 voltas de tirar o fôlego e a final, a primeira corrida mundial com seis carros autônomos, apresentou manobras ousadas e um incidente que encerrou a corrida para dois carros