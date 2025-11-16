Temporada 2 da A2RL termina de forma dramática
Neste fim de semana em Yas Marina, a segunda temporada da Abu Dhabi Racing League (A2RL) chegou a um emocionante desfecho; Daniil Kvyat perseguiu um piloto de IA por 10 voltas de tirar o fôlego e a final, a primeira corrida mundial com seis carros autônomos, apresentou manobras ousadas e um incidente que encerrou a corrida para dois carros
