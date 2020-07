A European Le Mans Series (ELMS) abre sua temporada 2020 neste final de semana com uma prova em Paul Ricard. E a etapa já começou marcada por um forte acidente envolvendo a piloto Katherine Legge, que teve a perna e o pulso quebrado no impacto.

A piloto, que já competiu na Indy e no DTM e tem vitórias no IMSA, bateu na saída da curva Signes, ao final da reta Mistral na manhã desta quarta-feira. Ela andava com o ORECA-Gibson 07 da equipe Richard Mille Racing, que compete na categoria LMP2. Ela divide o carro neste final de semana com Tatiana Calderón, piloto de testes da Alfa Romeo na F1.

A sessão foi interrompida imediatamente para permitir a extração de Legge do carro. Ela foi levada para o centro médico do circuito para avaliação e foi diagnosticada com a perna esquerda e o punho direito quebrados.

Após a avaliação, ela foi levada de helicóptero para o hospital. Um comunicado da ELMS destacou que Legge estava consciente o tempo todo e que ela não corre risco de vida.

Legge, Calderón e a piloto da F3 Sophia Flörsch dividem o carro na ELMS nesta temporada e estão confirmadas nas 24 Horas de Le Mans deste ano, com o apoio da Comissão de Mulheres do Automobilismo da FIA.

Flörsch não está presente na etapa de Paul Ricard devido ao choque com a etapa da F3 na Hungria neste final de semana.

