A GT Sprint Race entregou mais uma grande corrida neste domingo para encerrar a etapa de Tarumã, a antepenúltima data da temporada 2022 e a penúltima válida pelo Torneio Brasil. E na última prova do fim de semana, Arthur Gama se vingou o triunfo que lhe escapou nos metros finais da corrida 1, segurando Diogo Moscato até o fim pra cruzar em primeiro.

Gama foi o vencedor no geral e na classe PROAM. Entre os pilotos da PRO, deu Rafael Dias, que segurou até o fim César Ramos, que divide o carro com Edgar Bueno Neto. Já na AM, Leo Yoshii completou um fim de semana perfeito, com as duas poles e as duas vitórias da classe.

Na largada, Dias conseguiu uma saída boa para se manter na frente, enquanto Gama e Camilo disputavam atrás pela segunda posição, seguidos de Ramos.

Na segunda volta, Dias não teve como segurar Gama, que veio com tudo para assumir a ponta. O gaúcho logo começou a abrir diferença, deixando Dias para disputar posição com Ramos e Camilo, buscando evitar o mesmo cenário da corrida 1, em que perdeu a vitória nos metros finais.

Logo Gama já abria mais de 1s de vantagem, mas agora com Ramos em segundo, com uma boa diferença para Dias, que era pressionado por Camilo pela terceira posição. Mais atrás, Lopes, dupla de Vitor Genz, vencedor da primeira corrida, rodava na curva 2, mas evitando bater.

Quando a regressiva entrou nos dez minutos finais, Gama liderava no geral e na classe PROAM, abrindo 3s1 para Ramos, que era o melhor colocado da PRO. Moscato (PROAM), a 0s6, Camilo (PRO) a 0s9 e Dias (PRO), a 0s3, completavam o top 5. Já entre os pilotos da AM, Leo Yoshii liderava novamente, em busca da segunda vitória do fim de semana.

E não demorou muito para a situação na frente mudar, com Moscato passando Ramos pela segunda colocação, mas tendo ainda o piloto da Stock Car em sua cola.

Aos poucos, Moscato começou a abrir para Ramos, iniciando a caça a Gama, com uma diferença de 2s5 a 5 minutos do fim. Já Ramos passou a ser atacado por Dias, valendo a terceira posição no geral e a vitória na classe PRO.

No final, Arthur Gama conseguiu segurar bem a investida de Diogo Moscato na volta final para garantir a vitória que lhe escapou nos metros finais da corrida 1, garantindo ainda o triunfo na classe PROAM, em uma dobradinha com um rival de classe.

Completando o top 3, Rafael Dias segurou César Ramos para garantir a vitória na classe PRO, seguido do piloto da Stock Car e Sérgio Ramalho fechou o top 5. Entre os pilotos da AM, Leo Yoshii fez barba, cabelo e bigode, com as duas poles e duas vitórias da classe.

A GT Sprint Race retorna agora no fim de semana de 06 de novembro em Goiânia, para a última etapa do torneio Special Edition, além de ser a penúltima data da temporada 2022. No Motorsport.com você acompanha a cobertura completa da categoria.

Confira o resultado completo da corrida 2 da GT Sprint Race em Tarumã:

1 – Arthur Gama (PROAM)

2 – Diogo Moscato (PROAM)

3 – Rafael Dias (PRO)

4 – Edgar Bueno / Cesar Ramos (PRO)

5 – Luciano Zangirolami / Sérgio Ramalho (PRO)

6 – Gerson Campos (PRO)

7 – Rodrigo Sperafico / Jorge Martelli (PRO)

8 – Raphael Teixeira / Thiago Camilo (PRO)

9 – Pedro Costa / Léo Torres (PRO)

10 – Brendon Zonta (PROAM)

11 – Leo Yoshii (AM)

12 – Marcelo Henriques / Alex Seid (PRO)

13 – Giovani Giroto (AM)

14 – Rafael Seibel (PROAM)

15 – Vitor Genz / Cassiano Lopes (PROAM)

16 – Antônio Junqueira (PROAM)

17 – Dudu Trindade (PROAM)

18 – Lucas Mendes (PROAM)

19 – Roberto Possas (AM)

20 – Walter Lester (AM)

21 – Alexandre Kaue (AM)

