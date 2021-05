Em meio à expectativa pela realização da primeira 'Special Edition' da GT Sprint Race 2021 neste fim de semana, em Goiânia (GO), a grande competitividade de uma das principais categorias do esporte a motor brasileiro foi destacada por um dos líderes do campeonato.

Trata-se de Bruno Campos, que lidera a tabela da classe AM após fazer as poles das duas corridas da etapa inaugural, no Velocitta, em Mogi Guaçu (SP), e triunfar em ambas as provas no interior paulista.

"Deu tudo certo naquele fim de semana. Consegui liderar os treinos e ainda largar nas poles da classe, mas os carros andam 'iguais'. Você não consegue se distanciar, corrida é corrida", disse Campos ao Motorsport.com.

"Então, a todo momento, eu tinha alguém no retrovisor ou do lado, é bem emocionante", seguiu o competidor, mencionando as batalhas por posição com os rivais da AM e também com os pilotos das outras classes, PROAM e PRO.

"Eu recebia as informações pelo rádio e escolhia as melhores opções para não perder tempo, o que deixaria os meus adversários chegarem mais perto. Deu certo e saímos comemorando", explicou ele, que também falou sobre a ansiedade para as corridas de Goiânia.

"O evento é impecável. Tanto do ponto de vista desportivo, com carros e mecânica, que dão prazer, quanto na parte de segurança, que hoje em dia é um item que todo mundo tem que estar avaliando. Além disso, todo mundo de máscara... Perfeito", completou.

F1 2021 - Ferrari surpreende e é a mais rápida em Mônaco: destaques dos treinos livres | SEXTA-LIVRE

PODCAST: O GP de Mônaco ainda é o ponto alto da F1?

Your browser does not support the audio element.

.