A disputa da sexta etapa da temporada 2021 do IMSA WeatherTech SportsCar Championship, realizada na noite desta sexta-feira (2), em Watkins Glen, teve emoção do início ao fim, com chuva, bandeira vermelha e não poderia ter um desfecho melhor para o brasileiro Pipo Derani.

Ao lado do companheiro e compatriota Felipe Nasr, o piloto da equipe Action Express Racing conquistou uma grande vitória, após uma estratégia perfeita do time nas paradas de box com o #31 Whelen Engineering Cadillac DPi-V.R.

Foi a nona vitória de Derani na categoria, a primeira na temporada 2021, depois de ficar bem próximo em Mid-Ohio e Detroit (quando terminou em segundo). Com o resultado, a dupla brasileira segue mais viva do que nunca na briga pelo título. Em terceiro lugar na tabela, eles estão mais próximos dos dois primeiros colocados.

Derani iniciou a prova em quarto no grid e, com uma bela largada, assumiu a terceira posição na curva 2. O piloto se manteve na briga até parar no pit na volta 12, durante bandeira verde, para troca de pneus e reabastecimento. A equipe apostou numa estratégia diferente dos rivais, antecipando sua parada, na esperança de colocar o #31 Whelen Engineering Cadillac DPi-V.R na liderança.

E a estratégia funcionou. Na volta 25, Derani assumiu a ponta e conseguiu abrir uma boa vantagem. Oito voltas depois, a equipe observou que um dos carros vinha lento na pista e decidiu antecipar a entrada do brasileiro para troca de pilotos, prevendo que a bandeira amarela seria acionada.

Nasr voltou para a pista na quarta posição, mas logo na volta 37 a corrida foi interrompida com bandeira vermelha, em virtude do risco de raios na região. Foram 46 minutos com os carros parados nos boxes, mas o cronômetro rodando. Os pilotos só voltaram para a pista quando faltavam 40 minutos para o final da disputa.

Pipo Derani e Felipe Nasr na etapa de Watkins Glen da IMSA Photo by: Brian Cleary

Com os outros carros DPi parando para troca de pneus e combustível ainda em bandeira amarela, Nasr já conseguiu sair na frente antes da bandeira verde ser acionada. O brasileiro manteve um ritmo forte, abriu vantagem, mas logo veio uma bandeira amarela, após um carro sair da pista.

A relargada aconteceu quando faltavam 18 minutos para o final e Nasr seguiu acelerando forte para cruzar a linha de chegada em primeiro.

“Foi um alívio”, destacou Derani. “Acredito que mostramos desde o início do ano que tínhamos um carro e uma equipe para vencer. Mas as coisas não saíram como gostaríamos em Daytona e Sebring. E vínhamos a cada corrida pensando: ‘é esta que iremos ganhar?’. Chegamos perto em Mid-Ohio, em Detroit. Agora, finalmente, vencemos”, comemorou o brasileiro.

“A equipe fez um trabalho fantástico. Apostamos um pouco na estratégia e deu certo. Que pilotagem do Felipe no final! Foi maravilhoso para a equipe Whelen”, finalizou o paulista de 27 anos.

A próxima etapa da temporada acontecerá entre os dias 6 e 8 de agosto em Road America.



Confira o resultado em Watkins Glen (DPi):



1 #31 F. Nasr / P. Derani Whelen Engineering Racing Cadillac DPi 63 voltas em 2:41:27.882

2 #01 R. van der Zande / K. Magnussen Cadillac Chip Ganassi Racing +1.473

3 #10 R. Taylor / F. Albuquerque Konica Minolta Acura ARX-05 Acura DPi +10.315

4 #5 T. Vautier / L. Duval Mustang Sampling / JDC-Miller MotorSports Cadillac +12.025

5 #55 O. Jarvis / H. Tincknell Mazda Motorsports Mazda +12.446

6 #60 D. Cameron / O. Pla Meyer Shank Racing w/Curb-Agajanian Acura DPi +15.107

