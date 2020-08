Fernando Alonso não é o único desapontado por largar no fundo do grid das 500 Milhas de Indianápolis de 2020. O bicampeão da Fórmula 1 vai largar em 26º de 33 carros para a 104ª edição da prova, mas pode ter algum consolo pelo fato de estar cercado por diversos vencedores, que também sofreram na classificação.

Com a exceção da ótima performance do novato Rinus VeeKay, os doze mais rápidos na classificação usaram motores Honda.

Josef Newgarden, que anda com motor Chevrolet no carro da Pense, sairá em 13º, enquanto os três vencedores da prova com a Penske - Will Power, Simon Pagenaud e Helio Castroneves - largarão em 22º, 25º e 28º, respectivamente.

Castroneves e Pagenaud tiveram problemas com suas saídas iniciais tardias, mas como Ed Carpenter, Conor Daly e Pato O'Ward (todos com motores Chevrolet) conseguiram melhorar suas posições mais tarde, há a possibilidade de ganho por parte das equipes.

Após terminar o treino da quarta no Top 5, Alonso não tem mostrado tanta força desde o acidente da quinta. Enquanto isso, seus companheiros de Arrow McLaren SP, O'Ward e Oliver Askew sairão em 15º e 21º, respectivamente.

O espanhol disse à NBC: "Me sinto bem. Obviamente não éramos competitivos o suficiente para o Fast Nine, então queríamos uma saída sólida, sem dramas, colocando o carro no grid".

"Não fui tão rápido quanto queria, mas vamos trabalhar no carro. Se largamos no fundo, precisamos de um carro bom no tráfego. Acho que estaremos melhor na corrida. Teremos um ritmo razoável".

Fernando Alonso, Arrow McLaren SP Chevrolet Photo by: Barry Cantrell / Motorsport Images

Outro vencedor que também largará do fundo é o brasileiro Tony Kanaan, que sairá da 23ª posição, logo a frente de Alonso.

No total, teremos oito vencedores das 500 Milhas entre os 33 carros participantes. Enquanto Power, Pagenaud, Helinho e Tony sairão do fundo, os outros quatro sairão nas três primeiras filas. Entre eles, os melhores colocados são Scott Dixon e Takuma Sato, segundo e terceiro no grid.

Na segunda fila, Ryan Hunter-Reay, que sai em quinto, enquanto o oitavo e último vencedor, Alexander Rossi, larga na nona colocação do grid.

