Fernando Alonso admitiu que não tem certeza se correrá nas 500 Milhas de Indianápolis novamente, apesar de uma vitória lá ter sido um alvo importante para ele.

O bicampeão mundial da Fórmula 1 quer completar a famosa Tríplice Coroa por ter vencido o GP de Mônaco e as 24 Horas de Le Mans.

Depois de alcançar o sucesso em Mônaco (2006 e 2007) e em Le Mans (2018 e 2019), ele agora só não conseguiu o feito por não ter a vitória no famoso oval dos EUA, correndo duas vezes no evento.

Com seu foco agora voltado para a F1, os esforços de Alonso na Indy estão parados por enquanto, mas é algo que se pensava que ele faria novamente no futuro.

No entanto, recentemente, Jacques Villeneuve disse que estava cético de que Alonso tentaria participar da famosa corrida novamente.

Em declarações à Gazzetta dello Sport, Villeneuve disse: "Acho que ele parou de tentar: no primeiro ano ele estava forte e depois percebeu que se fizesse apenas aquela corrida seria quase impossível vencê-la. Ele teria que correr em todos os ovais e isso não combina com ele."

Questionado pelo Motorsport.com sobre os comentários de Villeneuve antes do GP da Emilia Romagna, Alonso admitiu que havia uma chance de que ele não tentaria Indy novamente.

No entanto, ele disse que qualquer decisão não seria influenciada pelo que outras pessoas pensem.

"Acho que todos nós temos opiniões e pontos de vista diferentes sobre como correr ou como atingir metas", disse ele. "Com certeza, o que as outras pessoas dizem sobre seus próprios objetivos ou seus próprios sonhos não afetará seu pensamento ou sua maneira de ver as coisas.”

"Então, se eu fizer a Indy 500 de novo, vai ser pelo sonho da Tríplice Coroa. Você não faz esse tipo de corrida apenas por diversão. Mas não sei se vou fazer novamente.”

“Se eu não fizer a Indy 500, não é porque alguém disse que eu não vou conseguir vencer. Se eu não fizer de novo, é porque não sinto motivação."

