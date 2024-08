Indy: Agustin Canapino sai da JHR; Juri Vips volta para Rahal

Duas mudanças na Indy: O piloto argentino Agustin Canapino está saindo da Juncos Hollinger Racing em um acordo; E o ex-Red Bull Junior Team Juri Vips retornará à IndyCar, em Portland, no final do mês, na quarta vaga da Rahal Letterman Lanigan Racing.

As mudanças acontecem faltando apenas cinco corridas para o final da temporada de 2024, com as corridas de Madison, Portland, as duas etapas de Milwaukee e Nashville.

Saída de Agustin Canapino

Canapino estava no meio da sua segunda temporada na Indy, que foi afetada por um drama fora da pista que o levou a ficar de fora da etapa da IndyCar Series em Road America, em junho. Ainda não foi nomeado um piloto substituto para as cinco corridas restantes.

Multicampeão argentino de carros de turismo, o mandato de Canapino com a Juncos Hollinger Racing chega ao fim após 28 largadas na carreira, com um melhor resultado de 12º lugar (quatro vezes - São Petersburgo, 2023, Texas 2023, Toronto 2023, Detroit 2024). Ele também terminou em 10º lugar no evento principal da exibição sem pontos no The Thermal Club em março deste ano.

Um comunicado da JHR informa sobre a saída do piloto argentino:

"Depois de uma temporada de estreia e a segunda temporada na IndyCar, a Juncos Hollinger Racing e Agustin Canapino decidiram mutuamente se separar".

"Elogiamos Agustin por ter dado o salto para a corrida de monopostos conosco no último ano e meio, não apenas aprendendo um estilo de corrida completamente novo com sua impressionante e histórica carreira, mas também se mudando para os EUA e aprendendo o idioma para se juntar à nossa série".

"Agustin e a equipe trabalharam incansavelmente para aprender, crescer e ter sucesso durante seu tempo na JHR, e estamos extremamente orgulhosos do que conquistamos juntos".

"Agradecemos a Agustin por seu tempo na Juncos Hollinger Racing e estaremos torcendo por ele enquanto continua sua jornada. Gracias, Agustin!"

Canapino esteve no centro da controvérsia por suas ações nas mídias sociais, que incluíram uma declaração rejeitando as alegações de que seus apoiadores ameaçavam rivais, o que aconteceu depois da colisão com Theo Pourchaire, no GP de Detroit. A situação levou ao término de uma aliança estratégica entre a Juncos Hollinger Racing e a Arrow McLaren, que foi formada em outubro de 2023.

Foi a terceira vez que um piloto denunciou ofensas nas mídias sociais após um confronto com Canapno, com Callum Ilott compartilhando seu testemunho após vários confrontos enquanto os dois eram companheiros de equipe durante a temporada de 2023.

Agustin Canapino, Chevrolet da Juncos Hollinger Racing Foto de: Jake Galstad / Motorsport Images

O incidente com Pourchaire acabou resultando em uma declaração de Canapino condenando as perseguição on-line, além de retornar após um hiato de uma corrida.

Ele competiu nas cinco corridas seguintes depois de ficar de fora da Road America, mas um abandono na primeira volta após um choque com Scott Dixon, da Chip Ganassi Racing, em Toronto, marcou seu último ato com a equipe e encerrou uma série de cinco resultados consecutivos em 18º ou pior - com os últimos quatro resultados em 22º ou menos.

Quando perguntado pelo Motorsport.com sobre sua temporada, em Toronto, que acabou sendo sua última corrida, Canapino parecia otimista e acreditava que estava em uma "boa situação para terminar o ano" ao lado do companheiro de equipe Romain Grosjean.

"Este ano foi uma grande melhoria para nós - para a equipe e para mim também", disse ele, destacando os desempenhos de classificação entre os 10 primeiros em Iowa e Toronto. "Infelizmente, tive um pouco de azar durante este ano".

Volta de Juri Vips

Juri Vips, Rahal Letterman Lanigan Racing Honda Foto de: Michael L. Levitt / Motorsport Images

Já o ex-piloto da Red Bull Junior Team, Juri Vips, retornará à competição da IndyCar Series em Portland no final deste mês, em uma quarta vaga da Rahal Letterman Lanigan Racing. Ele pilotará ao lado de Pietro Fittipaldi, Christian Lundgaard e Graham Rahal.

Vips, ex-piloto reserva da Red Bull, pilotará o carro nº 75 da RLL com motor Honda no circuito de 12 curvas e 1,964 milhas — local de sua estreia na categoria há um ano, quando terminou em 18º.

A corrida marcará a terceira largada do estoniano de 23 anos na IndyCar, que também correu na final da temporada do ano passado em Laguna Seca, onde quase avançou para o Firestone Fast Six antes de uma troca de motor não aprovada relegá-lo à 13ª posição no grid.

“Estou muito grato à equipe por me dar esta oportunidade”, disse Vips. “Tenho trabalhado em estreita colaboração com a equipe no programa do simulador e já faz um ano que não estou no carro, mas estou confiante de que a experiência adquirida no ano passado em Portland e Laguna Seca me ajudará a acelerar rapidamente". "Ainda será um desafio muito grande e estou muito ansioso por isso,” concluiu.

